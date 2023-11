Foi um dos casos que agitou o final do mês de maio de 2019: o histórico autarca socialista Joaquim Couto (então líder da edilidade de Santo Tirso), a sua ex-mulher Manuela Sousa (empresária), Miguel Costa Gomes (então presidente da Câmara de Barcelos) e o médico Laranja Pontes (então diretor do IPO – Instituto Português de Oncologia do Porto) foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto por ordens do DIAP Regional do Porto.

Quatro anos depois, foram todos acusados da alegada prática de 50 crimes económico-financeiros no exercício das suas funções públicas. No centro do caso, como o Observador noticiou então, está o pequeno grupo empresarial de comunicação de Manuela Sousa que terá sido alegada favorecida pela Câmara de Barcelos e pelo IPO do Porto num conjunto de contratos públicos avaliados em cerca de 750 mil euros, segundo o despacho de acusação a que o Observador teve acesso e que foi primeiro noticiado pelo Público.

