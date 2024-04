O novo Grandland é mesmo novo e recorre a tudo o que a Stellantis tem de melhor. Para começar, assenta sobre a plataforma STLA Medium, a mesma que foi há dias estreada pelo Peugeot 3008, o primeiro modelo a utilizar esta solução entre as propostas comercializadas no Velho Continente. Isto permite ao SUV alemão crescer consideravelmente face à geração anterior, além de apresentar uma nova estética onde se destaca a grelha fechada que a marca denomina “Vizor 3D” e o emblema da marca, o “Blitz”, que passa a ser iluminado. No resto, o Grandland continua a ser um SUV volumoso para oferecer um maior espaço interior, mas muito mais moderno e actual.

Mais comprido 17,3 cm, 6,4 cm mais largo e 1,9 cm mais alto do que a geração anterior, o Grandland é um SUV que surpreende, com um comprimento de 4,650 m, uma largura de 1,905 m e uma altura de 1,660 m. Mesmo comparado com o Peugeot 3008, o SUV da Opel é mais comprido (10,8 cm), mais largo (1 cm) e mais alto (1,9 cm), além de beneficiar de uma maior distância entre eixos (2,784 contra 2,739 m), o que traz vantagens no comprimento do espaço interior.

No novo Grandland saltam igualmente à vista os novos faróis Pixel Matrix HD, com 25.600 elementos para cada lado e uma assinatura luminosa diferente que se estende até ao emblema do construtor ao centro da grelha. No interior é de esperar o mesmo software do 3008, que faz conjunto com a STLA Medium, com a Opel a recorrer a um generoso ecrã central com 16” e a um head-up display.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Detalhes do novo Grandland 3 fotos

Se surpreende pela estética, o Grandland vai cativar ainda mais pela mecânica. A começar pela variante 100% eléctrica, apesar de a plataforma STLA Medium permitir acomodar motores a combustão, híbridos e eléctricos. A versão a bateria do SUV da Opel é disponibilizada com dois acumuladores, um com 73 kWh de capacidade e o maior com 98 kWh, à semelhança do E-3008. A bateria com maior capacidade é a que permite ao Grandland anunciar uma autonomia de 700 km, recarregando a 160 kW, não sendo ainda evidente se a Opel oferecerá as mesmas versões do Peugeot E-3008.

As versões mais acessíveis do Grandland vão recorrer ao motor 1.2 turbo com três cilindros, combinado com um sistema mild hybrid de 48 V, que fornece 136 cv. Mantém-se igualmente a versão híbrida plug-in (PHEV), mas agora com uma bateria maior, de forma a permitir-lhe usufruir de uma autonomia de 85 km em modo eléctrico. Mas, à semelhança do que acontece com o novo Peugeot 3008, é a versão 100% eléctrica do Grandland que mais se destaca entre os concorrentes, ao oferecer 700 km de autonomia, tal como acontece com o “irmão” francês. Trata-se da maior autonomia neste segmento, à custa de uma bateria que também é confortavelmente a maior em veículos com pouco mais de quatro metros e meio.

Com a introdução do novo Grandland, que alia a possibilidade de montar mecânicas a combustão e outras 100% eléctricas, a Opel passa a propor versões eléctricas em todos os modelos da sua gama, sendo de recordar que este construtor comprometeu-se a vender exclusivamente veículos eléctricos a partir de 2028.