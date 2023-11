Luís Neto tem-se assumido como um jogador com pouca preponderância no Sporting esta temporada. Depois de ter sido peça fundamental no ano em que os leões voltaram a conquistar o campeonato, o central foi perdendo espaço na equipa de Rúben Amorim. Apesar de tudo, o seu papel fora do campo costuma ser habitualmente elogiado pelos companheiros de balneário.

Diante do Dumiense, Neto teve oportunidade de ser titular pela segunda vez esta época. De novo na Taça de Portugal, o defesa somou 90 minutos e foi responsável pelo primeiro golo na vitória por 8-0 contra o emblema do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol nacional. Na sequência de um canto, o jogador de 35 anos cabeceou para o fundo das redes e inaugurou o marcador.

Este foi o primeiro golo de Neto com a camisola verde e branco ao fim de 98 jogos ao serviço do clube de Alvalade. Ao longo de toda a carreira, o central nunca teve a veia goleadora muito desenvolvida, sendo que esta foi apenas a sexta vez que agitou as redes contrárias. A última vez que o tinha feito foi há mais de 10 anos, em maio de 2013, ao serviço do Zenit, clube que representou durante sete épocas (175 jogos).

“Certamente no próximo treino em que estiver no campo vai ao túnel e será praxado”, disse o treinador do Sporting, Rúben Amorim. O técnico destacou ainda que também Trincão marcou pela primeira vez esta temporada.

De facto, a vitória contra o Dumiense permitiu a Rúben Amorim testar novas dinâmicas na equipa, em especial uma defesa quatro. Apesar de tudo, o treinador desvalorizou o triunfo folgado devido à diferente valia entre os dois conjuntos. “Uma grande diferença entre as duas equipas. Profissionais que têm todas as condições do mundo contra uma equipa que joga num escalão mais baixo. Não são propriamente profissionais. Fomos muito sérios na abordagem do jogo, muito sérios nas bolas paradas, o que desbloqueou também o jogo. Ajustámos algumas coisas para fazer evoluir a equipa. Foi um jogo sem história”, afirmou.

Coates, que também marcou neste encontro, igualou Anderson Polga como estrangeiro que mais jogos realizou ao serviço do Sporting (342). O uruguaio pode bater esse recorde na visita à Atalanta para a Liga Europa, o jogo que se segue no calendário dos leões.