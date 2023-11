Trava Han que a ZF guia. BYD testa travões a seco… por um fio

No caso da ZF, a companhia anuncia que o seu sistema, com quatro motores eléctricos (um em cada roda) geram a força exacta para que a pastilha pressione o disco, enviando a informação recolhida pelo sensor no curso do pedal de travão sob a forma de sinais eléctricos que são transmitidos à unidade electrónica de controlo. Além de menos poluente, porque limita o desgaste da pastilha e do disco de travão, diminuindo o pó e as partículas geradas pela fricção residual, a ZF defende que a sua solução é mais eficaz, conseguindo encurtar a distância numa travagem de emergência a 100 km/h em nove metros. É também mais eficiente, pois pode incrementar a autonomia de um veículo eléctrico em mais de 17%. Como se não bastasse, é mais prática, na medida em que a redução dos componentes simplifica a manutenção. Por exemplo, deixa de ser preciso mudar o fluido dos travões, o líquido hidráulico higroscópico derivado do petróleo que, como absorve humidade, precisa de ser mudado porque vai perdendo a resistência ao calor (o bom funcionamento do sistema aponta para um ponto de ebulição acima dos 180º).

Mas, e não há contras? Regra geral, as desvantagens do brake-by-wire prendem-se com o custo, pois a tecnologia é mais complexa e, portanto, mais cara. Essa complexidade leva também a que a manutenção requeira a vistoria de um técnico especialista em electrónica. Por sua vez, como esta por vezes falha, é necessário garantir informações redundantes, para não comprometer a actuação do sistema. “A segurança da transmissão e processamento de dados, bem como do fornecimento de energia aos motores eléctricos é garantida pela duplicação de todas as conexões e sistemas, como também é comum em sistemas by-wire na aviação”, explica a ZF, que prefere destacar o facto de a sua tecnologia de travagem a seco, isto é, que dispensa um sistema hidráulico, é sinónimo de “custos de montagem e logística significativamente mais baixos, mesmo durante a produção do veículo, uma vez que o sistema consiste em menos peças”.