Esta quarta-feira voltamos a falar de Covid-19. O primeiro caso oficial foi detetado na cidade chinesa de Wuhan em Dezembro de 2019 mas depressa todo o mundo conheceria um novo, misterioso e perigoso vírus, que hoje todos tratamos por Covid. Depois de muitos confinamentos, de muitas máscaras, depois de vacinas revolucionárias e de polémicas sem fim, o balanço em vidas humanos é pesado: sete milhões de mortes diretas, talvez três a quatro vezes mais se considerarmos o excesso de mortalidade em todo este período. No contra-corrente queremos debater as lições desta pandemia e interrogarmo-nos sobre se estaremos preparados para a próxima, pois é certo que haverá uma próxima. Será que nos vai acontecer o mesmo? Vamos voltar a fechar-nos todos em casa?

