Marcus Edwards, jogador inglês do Sporting, sofreu esta manhã um aparatoso acidente de viação na reta da Atalaia a caminho da Academia, em Alcochete. O jogador encontra-se bem após o susto e foi acompanhado por dois funcionários dos leões, que levaram o avançado para a realização de exames médicos.

O jornal Record tem imagens do local, cortado nessa altura ao trânsito mas com a presença de bombeiros, duas ambulâncias e da GNR de Alcochete. A publicação refere que o outro condutor envolvido no acidente também saiu ileso, sendo possível ver a viatura do britânico virada ao contrário na estrada.

‼️EDWARDS SOFREU ACIDENTE DE CARRO. Apesar de o acidente, que envolveu outra viatura, ter sido aparatoso, o extremo encontra-se bem na companhia de responsáveis do Sporting. O condutor do outro carro também saiu ileso, mas no local estão duas ambulâncias, os bombeiros e a GNR. pic.twitter.com/jyINkBJTIe — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) November 29, 2023

O Sporting realiza esta manhã o último treino antes da viagem para Itália, onde defronta esta quinta-feira a Atalanta em Bérgamo num encontro da quinta jornada da Liga Europa. Devido ao acidente e a todo o aparato, a sessão que estava inicialmente marcada para as 10h acabou por sofrer um ligeiro atraso. Tudo aponta para que o jogador faça parte das escolhas do conjunto verde e branco para a partida europeia.

De recordar que Marcus Edwards, no Sporting desde janeiro de 2021, foi um dos poucos jogadores poupados por Rúben Amorim no jogo da Taça de Portugal frente ao Dumiense no passado domingo a par de Gyökeres, Pedro Gonçalves, Morita e Diomande, tendo entrado aos 51′ para o lugar de Ricardo Esgaio.

O avançado inglês de 24 anos leva nesta altura da temporada um total de 993 minutos distribuídos por 17 encontros entre Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa, com três golos e outras tantas assistências até ao momento. Na última temporada, Edwards foi um dos jogadores com melhor rendimento dos leões, terminando 2022/23 com 12 golos e dez assistências em 51 partidas oficiais.