No início de outubro, quando viajou até Lisboa para defrontar o Sporting, a Atalanta serviu como uma autêntica lomba no início de temporada dos leões. A equipa de Rúben Amorim perdeu com os italianos numa altura em que levava quatro vitórias consecutivas, em que ainda não tinha sofrido qualquer derrota e em que vinha a protagonizar um futebol de qualidade — e nada disso impediu a Atalanta de dominar o Sporting, por completo e ao longo da primeira parte.

Quase dois meses depois, os leões voltavam a defrontar os italianos. Em Bérgamo, contra uma Atalanta já apurada para a próxima fase da Liga Europa, o Sporting sabia que tinha de vencer para ainda sonhar com o primeiro lugar do Grupo D — um primeiro lugar que garantia a qualificação direta para os oitavos de final, ou seja, a ausência de necessidade de disputar o playoff contra uma equipa vinda da Liga dos Campeões. Rúben Amorim escudava-se na ótica habitual de que a prioridade leonina é o Campeonato, mas não escondia que era bom só voltar a pensar nas competições europeias em março.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Atalanta-Sporting, 1-1 Fase de grupos da Liga Europa Gewiss Stadium, em Bérgamo (Itália) Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra) Atalanta: Juan Musso, Giorgio Scalvini (Mitchel Bakker, 87′), Berat Djimsiti, Sead Kolasinac (Emil Holm, 87′), Hans Hateboer, Marten de Roon, Teun Koopmeiners (Aleksei Miranchuk, 69′), Éderson, Matteo Ruggeri, Ademola Lookman (Mario Pašalić, 64′), Gianluca Scamacca (Luis Muriel, 64′) Suplentes não utilizados: Marco Carnesecchi, Francesco Rossi, Nadir Zortea, Michel Ndary Adopo, Giovanni Bonfanti, Tommaso Del Lungo, Moustapha Cissé Treinador: Gian Piero Gasperini Sporting: Adán, Diomande, Jeremiah St. Juste (Coates, 81′), Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio (Geny Catamo, 45′), Hjulmand (Nuno Santos, 78′), Morita, Matheus Reis, Francisco Trincão (Marcus Edwards, 45′), Gyökeres, Pedro Gonçalves Suplentes não utilizados: Franco Israel, Diogo Pinto, Luís Neto, Dário Essugo, Paulinho, Eduardo Quaresma, Afonso Moreira Treinador: Rúben Amorim Golos: Gianluca Scamacca (23′), Marcus Edwards (56′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Gonçalo Inácio (11′), a Ademola Lookman (38′), a Giorgio Scalvini (42′), a Sead Kolasinac (43′), a Marten De Roon (62′), a Morita (90+1′), a Matheus Reis (90+4′)

“Temos de ser mais maduros, não o fomos em Alvalade. Andámos uma parte inteira atrás da bola, faltou-nos um bocadinho de maturidade. Digamos que precisamos de ser um bocadinho mais italianos. Às vezes não ter problemas em defender um bocadinho mais, mas controlar o jogo dessa forma, porque somos muito bons com a bola. Não vamos recuperar a bola logo na primeira pressão com todo o tipo de adversários. Temos de entender bem o jogo. Quando temos de pressionar, escolher o momento de pressão. Mas acima de tudo temos de jogar o nosso jogo. Temos capacidade para ter a bola e posses mais longas.

Neste contexto, Rúben Amorim optava por deixar Coates no banco de suplentes, lançando St. Juste no trio de centrais, e também poupava Marcus Edwards, que esta quinta-feira teve um aparatoso acidente de viação e dava o lugar a Trincão. Matheus Reis era o dono do corredor esquerdo, em detrimento de Nuno Santos, e Gian Piero Gasperini colocava Gianluca Scamacca enquanto referência ofensiva numa Atalanta que vinha de apenas uma vitória nos últimos quatro jogos.

O Sporting começou o jogo a tentar ter mais posse de bola do que aquilo que aconteceu em Alvalade, colocando a linha de centrais muito elevada e quase no meio-campo e procurando pressionar a saída de bola da Atalanta. A estratégia, porém, abria espaço à busca da profundidade por parte dos italianos — que não demoraram 10 minutos a mostrar que podiam fazer estragos com o espaço nas costas dos centrais, já que Scamacca marcou isolado na cara de Adán e o lance só foi anulado por fora de jogo do avançado (7′).

A Atalanta foi equilibrando a posse de bola à medida que o tempo foi avançado, mas os leões não abdicavam da posição elevada no terreno e iam cometendo alguns erros na fase inicial da construção que abriam a porta a lances de perigo. Em sentido oposto, Gyökeres recebia praticamente todos os passes progressivos leoninos e esteve perto de marcar na sequência de uma arrancada na esquerda, atirando cruzado já na área com a bola a raspar no poste de Juan Musso (20′).

Pouco depois, porém, os italianos voltaram a capitalizar o espaço permitido pelo Sporting. Numa transição rápida, Koopmeiners conduziu pelo corredor central e abriu em Scamacca na direita, com o avançado italiano a rematar de fora de área para bater Adán e abrir o marcador (23′). Adán não ficou bem na fotografia, mas Matheus Reis, que deixou Scamacca fugir e ficou quase parado a pedir fora de jogo, também poderia ter feito muito mais.

Os leões poderiam ter empatado ainda na primeira parte, num lance em que Gyökeres aguentou a carga de dois adversários e viu Pote desperdiçar a oportunidade com um remate fraco para as mãos de Musso (35′), mas acabaram mesmo por ir para o intervalo a perder com a Atalanta. Um resultado que, em termos virtuais, deixava o Sporting completamente afastado da hipótese de ficar no primeiro lugar do grupo.

???????? INTERVALO | ???????? Atalanta 1-0 Sporting ???????? Leão com mais bola, acções na área e remates mas…

… Gianluca Scamacca ???????? ameaçou até que conseguiu bater Adán num remate com apenas 3% de probabilidade de golo#UEL #EuropaLeague #ATASCP #AtalantaSporting pic.twitter.com/6O3eXELLHI — GoalPoint (@_Goalpoint) November 30, 2023

Rúben Amorim mexeu logo no início da segunda parte, trocando Ricardo Esgaio e Trincão por Geny Catamo e Marcus Edwards para reformular todo o corredor direito da equipa, e os dois criaram desde logo uma enorme oportunidade: o moçambicano desequilibrou na ala e descobriu o inglês praticamente na pequena área, com o remate rasteiro a sair à figura de Musso (47′). Logo depois, Scamacca voltou a aparecer na cara de Adán, na sequência de mais uma arrancada de Éderson nas costas da defesa leonina, mas o remate saiu ao lado (49′).

O empate acabou por aparecer ainda antes da hora de jogo. Gyökeres e Edwards combinaram descaídos na esquerda, o avançado inglês fugiu a Djimsiti e acelerou até rematar cruzado já na grande área (56′), com o Sporting a sublinhar o claro ascendente que estava a demonstrar na segunda parte. Pote teve mais duas enormes oportunidades para marcar, ao acertar nos dois postes após nova jogada de Catamo e Edwards (67′) e a falhar o alvo com um remate cruzado (71′), e os leões iam dominando a segunda parte a pecar na eficácia e no pragmatismo.

⚠️ INCRÍVEL! Viktor Gyökeres ???????? terminou o jogo com 32 passes progressivos recebidos!!! É o maior registo em jogos da Liga Europa desde que existe GoalPoint (últimas 10 épocas) O anterior máximo eram 28, por parte de Kalifa Coulibaly ???????? (Genk ????????) num jogo frente ao Braga ???????? na… pic.twitter.com/iCsNsnPHgD — GoalPoint (@_Goalpoint) November 30, 2023

Amorim fez uma espécie de all in já no último quarto de hora, trocando Hjulmand por Nuno Santos para recuar Pote para a zona do meio-campo e balançar a equipa ainda mais para a frente, e também tirou St. Juste para lançar Coates. Gasperini respondeu com um acerto tático e defensivo, colocando Bakker e Holm em campo, e os leões já não conseguiram voltar a desequilibrar como tinham feito até então.

No fim, o Sporting empatou com a Atalanta em Bérgamo, garantiu a continuidade na Liga Europa, mas deixou o primeiro lugar do Grupo D para os italianos — o que significa que, em fevereiro, terá de jogar o playoff de acesso aos oitavos de final da competição contra uma equipa vinda da Liga dos Campeões. Tal como tinha acontecido em Alvalade, os leões voltaram a fazer uma segunda parte muito melhor do que a primeira e tiveram várias oportunidades para dar a volta ao marcador e chegar à vitória. A italiana de Rúben Amorim, porém, saiu curta.