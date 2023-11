O treinador da Atalanta admitiu que espera “causar alguma confusão tática” no jogo de quinta-feira com o Sporting, e garantiu que o objetivo é vencer o grupo e qualificar-se diretamente para os ‘oitavos’ da Liga Europa de futebol.

“O nosso objetivo e chegar diretamente aos oitavos de final, é nisso que nos vamos empenhar ao máximo. Ser primeiro do grupo significa que até março podemos apenas concentrarmo-nos nas competições nacionais”, afirmou Gian Piero Gasperini, na conferência de imprensa de antevisão da receção aos ‘leões’, agendada para quinta-feira, às 17:45.

O técnico italiano considerou que a vitória por 2-1 conseguida em Alvalade “foi justa” e disse esperar um Sporting empenhado em vencer para tentar chegar ao primeiro lugar do Grupo D. “No geral, apesar das dificuldades que o Sporting nos criou na segunda parte, o resultado em Lisboa foi justo. Amanhã [quinta-feira], não sei se espero um Sporting agressivo logo de início, porque tem de vencer, ou uma equipa mais cautelosa. Talvez os dois”, afirmou.

Gamperini admitiu que espera “criar alguma confusão tática a Rúben a Amorim”, acrescentando: “No entanto, acredito que, graças aos vídeos, pode muito bem saber como jogamos”.

Apesar de um empate no jogo de quinta-feira ser suficiente para a formação italiana garantir o primeiro lugar do grupo, Gasperini alerta para as qualidades do Sporting.

“Dois resultados em três disponíveis mudam muita coisa. Será como começar o jogo em vantagem, mas não podemos pensar e não jogar. Teremos de ser bons a interpretar o jogo, de acordo com as nossas características e as qualidades do Sporting”, disse.

A equipa de Ruben Amorim soma, nesta altura, sete pontos, contra 10 da Atalanta, a duas jornadas do fim, enquanto os austríacos do Sturm Graz têm quatro e o Raków apenas um, com os polacos já se hipótese de chegarem aos dois primeiros lugares.

O primeiro lugar do grupo vale o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, segunda competição da UEFA, enquanto o segundo vai ter de defrontar um adversário proveniente da fase de grupos da Liga dos Campeões no play-off de acesso aos ‘oitavos’.

O Sporting pode terminar esta jornada com um dos dois primeiros lugares garantido, mas caso não atinja esse objetivo, ainda terá depois a oportunidade de selar o apuramento na última jornada, na receção ao Sturm Graz.