“O Everton Football Club apresentou hoje ao presidente do conselho de justiça da Premier League o seu recurso da decisão de uma comissão da Premier League de impôr uma dedução de 10 pontos ao clube”, lê-se num comunicado dos ‘toffees’.

O clube tinha reportado na última época perdas nos últimos três anos, que ascendiam a 372 milhões de libras (cerca de 425 milhões de euros).

As regras da Premier League para a sustentabilidade financeira admitem para um período de três anos o máximo de perdas até 105 milhões de libras (120 milhões de euros), números muito abaixo dos apresentados pelos ‘toffees’.

A equipa, treinada por Sean Dyche e que conta com os portugueses João Virgínia, André Gomes, Beto e Chermiti, ocupa, com esta punição, o 19.º e o penúltimo lugar da Liga inglesa, com quatro pontos, a cinco da zona de manutenção.