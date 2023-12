Avançados como Taremi não costumam ter vida fácil. A mobilidade que assumem, por vezes distanciam-nos do golo, ainda que, paradoxalmente, facilitem o caminho da equipa até esse mesmo objetivo. É provável que o iraniano seja o mais próximo que Portugal teve de uma espécie de Karim Benzema na medida em que é um avançado que não se limita a fixar a linha defensiva e a dar luta aos centrais (e o francês é o expoente máximo desse estilo).

Taremi não dá apenas luta aos centrais, dá luta a quem quer que o tente defender. No jogo do FC Porto contra o Famalicão, que os dragões venceram (0-3), o jogador de 31 anos mostrou que é muito mais do que o rótulo de avançado que lhe colocam. O iraniano voltou a marcar no campeonato, algo que não conseguia desde outubro. Escolheu a altura perfeita, pois a escassez de golos começava a ser assunto.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, já tinha saído em defesa de Taremi, dizendo que o que esperava do atacante não eram apenas golos. Depois do triunfo contra os minhotos, o técnico voltou a colocar-se ao lado do jogador. “O Taremi está dedicado a 100%. É um jogador muitíssimo inteligente, quando associa essa inteligência à capacidade de trabalho… Perdemos bola, sofremos um contra-ataque do Famalicão e foi ele que recuperou a bola já dentro da área. Nem sempre sai bem, mas cabe-me a mim optar por aqueles que são os melhores para iniciarem o jogo”, disse Conceição à SportTV.

Não foi só graças a Taremi que o FC Porto venceu o Famalicão e se colou, à condição, a Sporting e Benfica, líderes do campeonato. Evanilson foi o responsável por abrir o marcador e Francisco Conceição sentenciou o encontro. “Perante um adversário agressivo, que cria muitas dificuldades aos adversários em casa, fizemos um jogo muito competente, não foi um jogo muitíssimo bem jogado, mas competente da nossa parte, em que o Famalicão valorizou a nossa vitória”.

Sérgio Conceição apresentou novidades no onze inicial, em especial nas laterais. Jorge Sánchez atuou na direita devido à ausência de João Mário. “Achei que o João Mário não estava a 100%”, disse o treinador quanto à condição física da habitual opção. Do lado esquerdo, João Mendes estreou-se a titular no campeonato. “A equipa B também faz um bom trabalho, o [António] Folha e a sua equipa técnica. Estou satisfeito com isso”, referiu.