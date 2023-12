O Marítimo, da II liga portuguesa de futebol anunciou esta terça-feira que Manuel Tulipa deixa o comando técnico dos “verde rubros”, após a derrota nos Açores que colocou os madeirenses na sexta posição do campeonato.

“A Marítimo da Madeira informa que Manuel Tulipa já não é treinador do Marítimo. O emblema ‘verde rubro’ agradece o trabalho desenvolvido ao longo destes meses e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro”, pode ler-se no comunicado publicado no sítio oficial.

O técnico, de 50 anos, orientou a formação insular ao longo de 16 partidas oficiais, mas foi o desaire diante do Santa Clara, nos Açores, por 2-1, que ditou o fim da ligação entre as partes, tendo os “leões” do Almirante Reis acabado relegados ao sexto posto da II Liga, com 19 pontos, menos sete que o líder Nacional.

Manuel Tulipa chegou à Madeira em meados de junho, sucedendo a José Gomes no cargo, com o objetivo de devolver o Marítimo à I Liga, competição que deixou ao fim de 38 anos consecutivos.

Pelo emblema insular já tinha contado, enquanto treinador, com uma passagem pelo já extinto conjunto de sub-23 na temporada 2021/2022 e enquanto jogador em 1998/99.

O “timoneiro”, natural de Vila Nova de Gaia, conta também com passagens pelo Vizela, Estoril Praia, Desportivo de Chaves e Sporting da Covilhã, entre outros.