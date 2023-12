O presidente do PS anunciou esta tarde o seu apoio a Pedro Nuno Santos, na corrida à sucessão de António Costa. Num texto publicado na sua página de Facebook, Carlos César argumenta que Pedro Nuno “é o que esteve e está mais perto da interpretação autêntica do percurso liderado por António Costa”. E diz ter “pena” por José Luís Carneiro estar “a ser sitiado pela euforia apologética da maioria do comentariado e dos dirigentes da direita portuguesa”.

Numa longa publicação, César avisa Carneiro que essa mesma direita não o quererá no Governo: “Não creio que o quisesse, tanto mais que nenhum desses novos lisonjeadores o quererá, depois, como primeiro-ministro.” Por oposição, elogia Pedro Nuno ao apreciar “muito positivamente” que fale “o mínimo dos seus concorrentes internos e o máximo do país e dos seus adversários externos”.

Começa a mensagem a dizer que Pedro Nuno é o que está mais próximo de António Costa, salvaguardando, no entanto, uma ideia: “É um líder distintivo e não um apêndice por isso, pelo que mostrou e não pelo que escondeu, esteve sempre exposto à crítica e ao elogio e será escolhido pelo que é e não pelo que o querem aparentar ser”.

