Um sismo de magnitude 7 na escala de Richter abalou esta quinta-feira a região de Vanuatu, pequeno país insular do Oceano Pacífico. Na sequência do abalo sísmico, foi emitido um alerta de tsunami para as zonas costeiras afetadas.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico confirmou a ocorrência de um sismo de magnitude 6,9 na região de Vanuatu, com epicentro a 32 quilómetros de profundidade.

Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos avaliou a magnitude do sismo em 7,1 na escala de Richter, com epicentro em 48,4 quilómetros de profundidade.

O epicentro registou-se cerca de 120 quilómetros a sul de Isangel, Vanuatu, numa zona de mar.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, Isangel (com uma população de cerca de um milhar de pessoas) foi a povoação em que se sentiram mais os efeitos do sismo.

No total, cerca de 126 mil pessoas terão sentido o sismo de modo fraco, 49 mil de modo ligeiro, 41 mil de modo morado e mil de modo forte.