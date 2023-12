Não é todos os dias que vemos um modelo superar a fasquia do meio milhão de unidades vendidas, sobretudo quando isso acontece num mercado tão pequeno quanto o português. A comercialização do Clio n.º 500.000 ocorreu em finais de 2023, quase em simultâneo com o início das entregas da mais recente geração do modelo, a 2.ª fase (ou restyling) da 5.ª geração do popular utilitário.

Vender 500.000 veículos em 33 anos implica transaccionar o modelo da Renault à razão de 15.151 unidades por ano, 1263/mês ou 42 por hora, sistematicamente entre Setembro de 1990 e Dezembro de 2023. Durante estas mais de três décadas e cinco gerações, não faltaram versões emblemáticas, sendo que a que mais animou os amantes de emoções fortes foi o Clio V6, fabricado entre 2001 e 2005, equipado com um motor 3.0 V6 que atingiu 255 cv, que a Renault instalava transversalmente em posição central.

Renault Clio Renault Sport V6 2ª geração 7 fotos

Se o Clio V6 dava mais nas vistas, outras versões desportivas surgiram, propostas por valores mais acessíveis, como foi o caso do Clio Williams de 1993, que extraía 150 cv de um motor 2.0 atmosférico. Estes Clio desportivos menos onerosos para a carteira continuaram a ser produzidos nas gerações seguintes do modelo, agora apelidados Clio Renault Sport e por fim apenas R.S., com o primeiro a surgir em 1998 com 172 cv, que não parou de evoluir até aos R.S. Trophy de 2016, já com motor 1.6 sobrealimentado e 220 cv.

Mas não faltaram outras versões do Clio que ficaram para a história, fruto dos hábitos e necessidades dos tempos. Referimo-nos aos Clio Societé, a versão comercial com dois lugares que era conhecida como a “brigada da rede”, e ao Clio Break, a carrinha da gama cujas vendas nunca tiveram grande expressão. Também as mecânicas se foram adaptando à necessidade de reduzir os consumos e emissões, com o destaque a incidir na versão híbrida, que garante médias verdadeiramente competitivas, apesar de a actual versão do Clio oferecer igualmente motores a gasolina, diesel e a GPL, este último igualmente muito interessante sob o ponto de vista dos custos de utilização relativos à motorização bi-fuel.