O candidato à liderança do PS José Luís Carneiro sublinhou este sábado, em Barcelos, a aposta da sua candidatura no combate à corrupção, apontando como exemplo a proposta de regulamentação do ‘lobbying’.

Em declarações aos jornalistas, à margem de um almoço com militantes, Carneiro defendeu também a necessidade de garantir mecanismos que possibilitem “um maior escrutínio” da vida pública e dos titulares dos órgãos políticos.

“Mas é muito importante termos consciência de que, desde há muito, o Partido Socialista foi dos partidos que mais contribuiu para a valorização dos instrumentos legislativos e, nomeadamente, os meios de combate à corrupção“, acrescentou.

Apontou o reforço dos meios da Polícia Judiciária, nomeadamente daqueles que são colocados ao serviço e ao apoio às diligências desenvolvidas pelo Ministério Público.

Assinala-se este sábado o Dia Internacional contra a Corrupção, que este ano coincide com o 20.º aniversário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.

Para José Luís Carneiro, que também é ministro da Administração Interna, é necessário que os portugueses sejam “ainda mais exigentes” no combate à corrupção.

“Temos de continuar a ser ainda mais exigentes para garantirmos uma democracia ainda mais sadia”, rematou.