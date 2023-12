O Paris Saint Germain (PSG) sofreu hoje para vencer o Nantes, por 2-1, mantendo assim a folga de seis pontos na liderança para o Mónaco, que ganhou 2-1 em Rennes, na 15.ª jornada da Liga francesa de futebol.

Com Vitinha e Danilo Pereira no ‘onze’ inicial e Gonçalo Ramos no banco, o PSG, mais dominador, adiantou-se aos 41 minutos, por Bradley Barcola, após passe determinante de Vitinha.

O Nantes ia tentando o contra-ataque, mas foi de canto que empatou, aos 55, com o egípcio Mostafa Mohamed a antecipar-se de cabeça ao primeiro poste.

Os forasteiros soltaram-se com o golo, contudo, foram os parisienses a marcar, num livre na direita que contou com uma defesa incompleta, aproveitado por Kolo Muani, acabado de entrar, que, na pequena área, só teve de encostar para o 2-1.

Horas antes, Vanderson aproveitou a passividade do Rennes para adiantar os monegascos, aos 51 minutos, acabando o brasileiro por ser expulso aos 75, por acumulação de cartões amarelos.

Ainda assim, e apesar da inferioridade numérica, foi o Mónaco a marcar novamente, por Youssouf Fofana, aos 85 minutos, de pouco valendo o tento de honra dos anfitriões, aos 90, em penálti convertido por Benjamin Bourigeaud.

O PSG lidera com 36 pontos, mais seis do que o Mónaco, com 30, enquanto o Nice, terceiro, com 29, recebe no domingo o Reims.