Pearl Jam confirmados no NOS Alive. Banda atua no Passeio Marítimo de Algés a 13 de julho

O concerto marca o regresso dos Pearl Jam a Portugal depois da última passagem por território nacional, em 2018, precisamente no NOS Alive – esta será, de resto, a quarta vez que atuam no festival, depois de terem estado na primeira edição do evento, em 2007, e em 2010.

Paralelamento ao anúncio do concerto em Portugal, a banda anunciou ainda uma data em Espanha, a 11 de julho, no Mad Cool Festival, em Madrid.

Os concertos na Europa acontecem numa altura em que a banda tem vindo a discutir publicamente o seu mais recente álbum, que estará terminado e pronto a sair algures em em 2024. Além disso, desde a última passagem por Portugal, a quinteto editou ainda o álbum Gigaton, em 2020, trazendo por isso muito material inédito aos palcos nacionais.

Álbuns como Ten, Vs. e Vitalogy ajudaram a formar o som da década de 1990, e cimentaram aquele que é um dos grupos mais aclamados da sua geração e um nome emblemático da cena grunge de Seattle. Ainda hoje, os Pearl Jam continuam a ser uma das bandas mais bem sucedidas de sempre, com mais de 85 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo.

O rock vai, de resto, estar em destaque no último dia do festival. Além dos cabeças-de-cartaz, a organização do Alive confirmou ainda para dia 13 atuações por parte dos The Breeders, outro nome emblemático da década de 90, e dos canadianos Sum 41. Nos dias 11 e 12, sobem ainda ao palco do Passeio Marítimo de Algés nomes como Dua Lipa, The Smashing Pumkins e Benjamin Clementine.