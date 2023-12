A curta-metragem portuguesa Um caroço de abacate, do realizador Ary Zara, acaba de ganhar o ator canadiano Elliot Page como produtor. A notícia foi avançada esta quarta-feira pela revista norte-americana Variety. O filme venceu prémios que o tornam elegível para integrar a “shortlist” de filmes candidatos à nomeação aos Óscares. Consegui-lo “significaria o mundo”, disse Ary Zara ao Observador.

Produzido pela Take it Easy, Um caroço de abacate é uma ficção que narra o encontro entre “Larissa, uma mulher trans e Cláudio, um homem cis”, numa noite em Lisboa, como refere a sinopse, sendo as interpretações de Gaya de Medeiros e Ivo Canelas. É “uma história de empoderamento, livre de violência para nos despertar dias melhores”, lê-se no mesmo texto.

Depois da estreia mundial no IndieLisboa, em 2022, o filme ganhou prémios em vários festivais, nomeadamente no festival de Outfest, em Los Angeles (EUA), e no Guadalajara International Film Festival, no México, troféus que tornaram a curta-metragem de 20 minutos elegível para entrar na “shortlist” de candidatos aos Óscares. A lista dos 1o filmes selecionados será anunciada no próximo dia 21 de dezembro.

