Na nova edição da revista Observador Lifestyle prestamos homenagem às coisas bem feitas em Portugal, com um especial design onde mostramos o trabalho de vários criativos que desenham e produzem no país.

Na capa, o casal por trás do Studio Haos mostra algum do mobiliário de alumínio que nasce numa antiga garagem em Lisboa, a partir de materiais de construção. É um exemplo de originalidade, e na revista encontra muito mais: das sereias e animais que Joaquim Pires, o pescador tornado artista, recorta e pinta em chapas de zinco, em Viana do Castelo, às gulosas sanduíches que incluem – pasme-se – um octodog (cachorro-quente de polvo).

Entre os outros conteúdos desta edição contam-se ainda hotéis para o inverno, dezenas de sugestões para oferecer no Natal feitas em Portugal, a história do galo de Barcelos e do parque Terra Nostra, nos Açores, e ainda um herbário de algas comestíveis, disponíveis nas praias portuguesas e ilustradas por Henriette Arcelin.

Com direção de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, este número está disponível por 6,90€ no formato papel e 4,90€ na versão digital. Está à venda nas bancas e também online, em 510.pt com portes grátis e preço especial nas assinaturas até dia 2 de janeiro.

