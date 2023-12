A ideia de realizar um Pit Stop na escuridão total, simulando a mudança dos quatro pneus de um F1 literalmente sem ver um palmo à frente do nariz, parece um pouco descabida, mas se alguém o consegue fazer são os mecânicos das melhores equipas de F1. Isto por uma questão de necessidade uma vez que muitas vezes a vitória na corrida se decide pela rapidez com que trocam os pneus na box.

A Red Bull já é conhecida por se dedicar a diversas acções de marketing, em que promove a equipa e os seus patrocinadores, envolvendo não só a F1, mas também as outras modalidades a que se dedica. Desta vez a atenção recaiu sobre a eficiência dos seus mecânicos, que sistematicamente figuram entre os mais rápidos da grelha de partida a trocar os quatro pneus. Isto apesar do recorde (1,80 segundos) estar actualmente na posse da McLaren, com a Red Bull a ter como melhor tempo 1,82 seg, como pode ver em baixo.

O desafio consistiu em simular um Pit Stop, em que os mecânicos trocassem os pneus no escuro, sem ver rigorosamente nada, confiando exclusivamente na memória muscular conseguida através do treino, o que levou à repetição dos mesmos movimentos centenas de vezes. Depois de treinar umas vezes com as viseiras dos capacetes opacas, para verificarem que não se tratava de uma missão impossível – apesar de terem consumido quase 10 segundos –, chegou a altura de apagar as luzes e filmar. E, como era de esperar, aconteceu de tudo um pouco, desde não acertarem nas porcas das rodas, até falhar o próprio carro, mas acabaram por conseguir realizar a manobra em apenas 2,84 seg. Veja em baixo como tudo aconteceu.