O Desportivo de Chaves viu este domingo confirmado o estatuto de lanterna-vermelha da I Liga de futebol, ao perder em casa com o Casa Pia, por 3-1, em jogo da 14.ª jornada.

Em Chaves, os visitantes garantiram a vitória com golos de Clayton, que ‘bisou’ (20 e 82 minutos), e Tiago Dias (23), com Jô Batista a marcar ainda antes do intervalo (45) o tento de honra dos flavienses, que não conseguiram evitar a segunda derrota consecutiva na competição.

O Casa Pia regressou aos triunfos no campeonato, depois de ter perdido na ronda anterior com o FC Porto, e subiu a 10.º, com 16 pontos, enquanto o Desportivo de Chaves, que tinha entrado na 14.ª jornada como 16.º, desceu duas posições e é agora último da I Liga, com 10.