20 anos depois, Da Weasel são a primeira confirmação do "renovado" Festival Sudoeste

Como que assinalando este novo capítulo na história do festival, a organização recuou no tempo, anunciando um dos grupos que marcou os primeiros anos do Sudoeste. Por quatro vezes, os Da Weasel subiram ao palco na Zambujeira do Mar: em 1997 (primeira edição do Sudoeste), 2000, 2001 e 2004. Um percurso que acompanhou a evolução do grupo de hip-hop de Almada, de nome emergente e símbolo de um novo som — o rap português — a banda consagrada e marcante de uma era da música nacional.

“Os Da Weasel cresceram com o Sudoeste. Lá vivemos momentos dramáticos e indefiníveis alegrias”, pode ler-se numa publicação da banda no Instagram. “Ainda hoje abordam-nos dizendo ‘eu estive lá quando aconteceu isto ou aquilo. Eu estive lá’. O nosso público cresceu connosco no Sudoeste, e nós com o Sudoeste. Fazemos parte da sua história. Vamos voltar a um sítio onde fomos muito felizes”.

Inicialmente previsto para 2020, o regresso da banda depois de mais de uma década de interregno foi interrompido pela pandemia, antes de se consumar com um concerto na edição de 2022 do NOS Alive. Já este ano, subiram ao palco do MEO Marés Vivas, tendo já anunciado concertos na Madeira e nos Açores para o próximo ano. A atuação no Sudoeste é a única do grupo em Portugal Continental em 2024.