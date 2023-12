Em atualização

As autoridades estão a realizar buscas por duas pessoas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação de pesca, a norte da praia do Salgado, no concelho de Nazaré, adiantou, esta terça-feira, à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A embarcação de pesca tinha quatro pessoas a bordo, com duas destas a terem surgido na praia e outras duas a estarem desaparecidas, explicou o comandante José Sousa Luís, porta-voz da AMN.

Também o comandante da Capitania do Porto da Nazaré, João Severino Lourenço, tinha confirmado à Lusa o naufrágio de uma embarcação de pesca, cujo alerta foi dado às 19h21.

De acordo com o capitão do Porto o naufrágio ocorreu a norte da Praia do Salgado, no concelho da Nazaré, no distrito de Leiria e às 20h30 estavam “a ser feitas buscas por terra e por mar e aguarda-se a chegada de um helicóptero para efetuar buscas por mar”.

O porta-voz da AMN referiu que no local encontram-se elementos da estação salva-vidas da Nazaré, da Polícia Marítima e da GNR. Também foi acionado o helicóptero da Força Aérea, acrescentou.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 21h00 encontravam-se no local 16 operacionais, apoiados por seis viaturas.