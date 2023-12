A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima que o impacto das medidas para mitigar os efeitos da inflação tenha atingido, até outubro, e com base na informação a que tem acesso, 2,7 mil milhões de euros, o que representa cerca de metade daquilo que o Ministério das Finanças previa para o total do ano.

“Apesar de faltarem apenas dois meses para o final do ano, este impacto [dos 2,7 mil milhões] representa pouco mais de metade (53%) da estimativa atualizada do MF [Ministério das Finanças] para 2023″ (5,1 mil milhões de euros)”, refere a UTAO. A conclusão consta numa análise publicada na segunda-feira pela UTAO que exclui medidas para as quais não encontrou informação sobre a respetiva execução “nas bases de dados do MF a que a UTAO tem acesso”, explica, ao Observador, o coordenador da unidade que presta apoio técnico aos deputados.

Para outras medidas ainda se espera o cumprimento do previsto até ao final do ano e noutras há já a expectativa de que venham a ficar abaixo do orçamentado. Em termos de impactos na receita, as medidas para o ISP (imposto sobre produtos petrolíferos) estão entre aquelas em que a divergência entre o executado e o estimado é maior. Em relação à redução do imposto, até outubro, o impacto na receita foi de 732 milhões de euros, quando a expectativa do Governo era de 1.227 milhões.

