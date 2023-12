A CP anunciou aumentos acima dos 6% nos bilhetes individuais de todos os serviços para o próximo ano. Num comunicado aos clientes, a empresa especifica que a subida média bilhetes nos serviços suburbanos, regionais e intercidades, será de 6,45%. Já no Alfa Pendular e Celta (com destino a Vigo), os aumentos ficam-se pelos 6,25%.

De fora destes aumentos ficam as assinaturas e passes intermodais ou apenas ferroviários, como aliás já tinha sido anunciado pelo Governo que reforçou as transferências para o setor de forma a compensar os operadores.

No caso dos comboios urbanos, o preço é calculado em função do número de zonas atravessadas.

Considerando os comboios suburbanos de Lisboa, o custo de uma zona e de duas zonas sobem dez cêntimos para 1,45 euros e 1,75 cêntimos respetivamente. O aumento será de 15 cêntimos para quem atravessar três zonas que passa a pagar 2,1 euros. O bilhete comprado via cartão zapping passa de 1,90 para 2 euros.

Nas ligações de longo curso, o bilhete de ida do Alfa Pendular entre Lisboa para Braga sobe de 36,60 euros para 33,40 euros na classe turística. Na primeira classe passa de 48,8 euros para 52,9 euros. Já no Intercidades de Lisboa com destino a Faro, um trajeto passa de 28,95 para 30,85 euros em primeira classe. Em económica subirá de 22,15 euros para 23,55 euros.