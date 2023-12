Siga aqui o liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

“Genocida“. A fachada da Câmara de Lisboa foi esta madrugada pintada a vermelho por ativistas pela Palestina, em conjunto com os ativistas da Climáximo. “Carlos Moedas e a Câmara Municipal de Lisboa apoiam o apartheid israelita“, diz a organização Coletivo pela Libertação da Palestina.

Em comunicado colocado no Instagram, ativistas solidárias com o Coletivo de Libertação da Palestina, o Climáximo e a Greve Climática Estudantil de Lisboa hastearam uma bandeira da Palestina na varanda da Câmara Municipal de Lisboa (CML), prenderam uma faixa com a frase “Palestina Livre” e pintaram a fachada do edifício a vermelho, incluindo a palavra “genocida”.

Denunciam o apoio incondicional de Carlos Moedas a um projeto colonial que, há mais de 75 anos, tem por base a limpeza étnica do povo palestiniano. As posições e ações do presidente da CML tornam-no e à autarquia cúmplices do genocídio que, há mais de dois meses, o regime israelita leva a cabo na Palestina. Só desde o passado 7 de outubro, mais de 20 mil pessoas palestinianas foram mortas pelo exército sionista, quase 2 milhões ficaram deslocadas, numa clara continuação da Nakba (catástrofe, em árabe).”

As três organizações dizem que não podem “consentir com instituições que celebram um regime de apartheid, apoiando este genocídio”. “Não estando sequer o mínimo garantido — o corte diplomático e de todas as relações económicas e políticas entre a CML e o regime sionista — hoje tornamos impossível ignorar o papel desta instituição na legitimação de apartheid e continuados crimes de guerra. Lutamos pelo fim da ocupação da Palestina e a autodeterminação do seu povo”.

“Não assistiremos paradas ao genocídio”, dizem as três associações.