Investir o equivalente a 71.700€, pode não atrair a maioria, mas todos aqueles condutores que sempre sofreram de (alguma) inveja quando viam James Bond navegar com o seu superdesportivo da Aston Martin, poderão não querer deixar escapar esta oportunidade de chamar seu ao Vehigh ou ao Maestry. Dois veículos que se comportam como barcos (e rápidos!), mas que parecem uns Aston Martin descapotáveis.

A Seacar é uma empresa brasileira que quer ir muito para além do samba e da caipirinha. Daí que tenha decidido surpreender os que querem um brinquedo para brincar no mar e nos lagos, uma embarcação compacta para apenas dois, fiel ao princípio de que três é uma multidão.

Estes brasileiros deram nas vistas ao apresentar dois modelos, o Vehigh e o Maestry, que parecem uns coupés descapotáveis (estilo targa) da Aston Martin. Mas depois começam a andar – ou melhor, a navegar – e tudo é estilo Aston Martin, do requinte interior ao roncar do motor, que não sendo um dos imponente V8 ou V12 da marca inglesa, não deixa de impressionar pela sonoridade e rapidez.

Mas se os dois barcos parecem uns automóveis que conseguem “andar” sobre água, na realidade apenas a primeira parte da premissa é verdadeira, aquela que os associa ao estatuto de embarcações. Isto porque os dois produtos da Seacar são na realidade dois barcos de pequenas dimensões (têm pouco mais de 4 metros) que foram concebidos para evidenciarem óbvias semelhanças com os coupés da refinada marca britânica, que produz modelos como o Valkyrie e o Valhalla.

Depois de ter brilhado no Salão Náutico do Rio de Janeiro no início do ano e no evento similar que teve lugar em São Paulo, em Setembro, a Seacar revelou duas versões do Vehigh com motor Mercury de 300 cv, capazes de alcançar uma velocidade de 97 km/h, um valor pouco expressivo para estrada, mas bastante elevado para a água, equivalente a 53 nós. Além destes modelos, similares aos Aston Martin, mas com casco em V em vez de rodas, a Seacar apresentou igualmente um protótipo de uma embarcação para oito passageiros, que certamente veremos navegar dentro de uns meses e que pode ver em baixo.