O festival Rolling Loud não se vai realizar em Portugal no próximo ano, confirmou o Observador junto da organização do evento em solo português. O festival de música internacional acontecia desde 2022 na Praia da Rocha, em Portimão, no mesmo recinto que acolhe o Afro Nation, e trouxe a Portugal nomes como Travis Scott, A$AP Rocky, J. Cole ou Future.

Desde dia 12, quando o Rolling Loud anunciou uma edição de 5 a 7 de julho de 2024 na Áustria, que pairava a dúvida nas redes sociais se esta seria a única data europeia do festival criado em Miami, nos Estados Unidos, em 2015.

vocês estão me a dizer a mim, que no ano em que já tenho 18, o rolling loud em portugal foi substituído por áustria. — nii (@niinapxt) December 14, 2023

Tiago Castelo Branco, diretor-executivo da MOT, uma das empresas parceiras na organização do evento, confirma que o festival de música dedicado ao hip hop não acontecerá em Portugal no próximo ano, por “uma decisão do dono da marca”. O responsável desconhece se o evento poderá voltar ao Algarve em 2025. O Observador tentou contactar o Rolling Loud, sem sucesso até à data de publicação deste artigo.

O impacto económico do evento em 2022 foi de 99 milhões de euros, avançou em julho a câmara municipal de Portimão, citando um “consultor independente”. No verão, uma notícia no jornal local Barlavento dava conta que tanto o festival Afro Nation como o Rolling Loud tinham realização anual garantida até 2025, de acordo com a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes.

Questionada pelo Observador, a autarquia garante que não existe qualquer protocolo com o Rolling Loud, e que as declarações supracitadas se referiam apenas ao festival Afro Nation. Em 2022, o Rolling Loud levou até Portimão 55 mil pessoas, segundo dados da organização. Em 2023, o número caiu para 20 mil bilhetes vendidos, avança João Gouveia, assessor da Câmara Municipal de Portimão. “Notou-se uma grande quebra na venda de bilhetes, que pode ter resultado da opção dos promotores de terem feito três datas na Europa: Portugal, Holanda e Alemanha. Notou-se que não foi igual ao primeiro ano”, comenta ao Observador.

A primeira edição do Rolling Loud em Portugal deveria ter acontecido no verão de 2020, mas foi adiada para julho de 2021 e depois reagendada para 2022, devido à pandemia de covid-19. O festival, dirigido maioritariamente a um público estrangeiro, tinha entrada interdita a menores de 18 anos.