O final de Dezembro aproxima-se a grande velocidade e, com ele, o encerramento de 2023, que foi um ano de recuperação das vendas para a indústria automóvel nacional, uma vez que depois de 185 mil veículos transaccionados em 2022, este ano deverão ser comercializadas cerca de 235 mil unidades, um incremento de 27% face aos 12 meses anteriores. E a apenas quatro dias do final do ano, podemos já tentar antecipar quem vai liderar as vendas de veículos nos diferentes segmentos e tipos de motorização.

Entre os ligeiros de passageiros, a Peugeot liderava no final de Novembro com 19.492 unidades, com pouco mais de 5000 matrículas de vantagem sobre a Renault (14.132), pelo que muito dificilmente a marca do leão não repetirá a vitória dos últimos anos.

A surpresa surge pela mão da Dacia (13.607) que, no passado mês, era a 3.ª marca mais vendida, à frente dos gigantes alemães Mercedes (13.217) e BMW (12.739), apesar de oferecer uma gama muito mais reduzida em tipos de carroçarias e em motorizações. Mas não vai ser fácil para a Dacia manter-se à frente das marcas de luxo germânicas, pelo que será curioso ver quem ocupará o 3.º lugar do pódio a 31 de Dezembro.

A Volkswagen (10.512), que já disputou os primeiros lugares do mercado, ocupa agora a 6.ª posição do ranking, à frente da Toyota (9.363), da Citroën (8.431), da Tesla (8.146) e da Seat (7.525). Também neste grupo que encerra o top 10 será curioso realçar o desempenho da Seat, pois apesar do seu fim ser constantemente antecipado, a marca espanhola continua bem à frente das “irmãs” Skoda e Cupra e a crescer tanto quanto esta última. Mas o foco das apostas deverá estar apontado à Tesla, que em Novembro era a 9.ª do ranking das vendas em Portugal e pode tentar subir mais um posto em Dezembro, se mantiver a performance do último mês, em que vendeu 1765 unidades contra 440 da Citroën.

Quem liderou nos eléctricos e PHEV?

Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), no que respeita ao tipo de combustível, 2023 viu o gasóleo alimentar apenas 12,1% (de Janeiro a Novembro) dos veículos vendidos, com a gasolina a mover 36,7% e as energias alternativas, o que inclui os eléctricos, híbridos plug-in (PHEV), híbridos, mild hybrids, GPL e GN a liderarem as preferências com 51,2% das unidades vendidas. E, entre estes, os PHEV representaram 13,4% (24.460 unidades), os híbridos 14,7% (26.862) e os 100% eléctricos 17,7% (32.433), assumindo-se como o segmento que mais cresce, sendo pouco provável que estes dados venham a sofrer alterações com as vendas de Dezembro.

O construtor que mais veículos eléctricos vendeu nos primeiros 11 meses do ano foi claramente a Tesla, com 8.146 unidades, vantagem que não irá perder em Dezembro devido ao avanço (de 174%) de que usufrui. Mas se a Tesla tem a 1.ª posição do ranking garantida, BMW (2.966), Peugeot (2.289), VW (2.221) e Mercedes (2.112) estão ainda a discutir os lugares seguintes, com a Renault (1.466), Audi (1.430), Volvo (1.235), Dacia (1.228) e Citroën (1.165) apostadas em saber quem se sai melhor no resto do top 10.

Entre os PHEV, o top 5 é composto pela Mercedes (5.172), BMW (4.692), Volvo (2.652), Peugeot (2.011) e Land Rover (996). A liderança entre os híbridos (incluindo mild hybrids) pertenceu à Toyota (6.091), seguida pela Ford (4.173), Nissan (3.310), Fiat (3.150) e Mercedes (2.435).

Qual o eléctrico de que os portugueses mais gostam?

O modelo eléctrico que os condutores nacionais mais compram continua a ser o Tesla Model Y, que cativou 4.795 compradores nos primeiros 11 meses do ano, sendo praticamente impossível que perca a sua liderança até final do ano, uma vez que o segundo mais vendido é o Model 3, que desde que usufruiu do restyling passou a revelar outro dinamismo nas vendas, sobretudo em Novembro, o mês em que a Tesla foi a marca mais vendida em Portugal, independentemente da motorização, à frente da Dacia (com mais uma boa prestação), que por sua vez bateu a Mercedes, BMW e Peugeot.

Depois dos Model Y e 3 da Tesla, surgem no ranking o BMW i4 e dois representantes do Grupo Renault, respectivamente o Renault Mégane E-Tech e o Dacia Spring, que se encontram separados por apenas umas unidades, pelo que a sua posição relativa poderá ser alterada com a performance comercial do derradeiro mês. Nas 6.ª e 7.ª posições surgem dois Peugeot, o e-208 e o e-2008, à frente do VW ID.3, Volvo XC40 Recharge e Mercedes EQE, que encerra o top 10.

Entre a 11.ª e a 15.ª posições aparece o Mercedes EQA, seguido por três elementos do Grupo VW, nomeadamente o Cupra Born, o VW ID.4 e o Audi Q4 e-tron, com o Citroën ë-C4 a encerrar o top 15. A seguir, no ranking é possível encontrar o Audi Q8 e-tron, Fiat 500e, VW ID.5, Nissan Leaf e o BMW iX, na 20.ª posição.

E qual é o melhor EV para clientes particulares?

Analisando as preferências dos clientes particulares, aqueles que usufruem de menores incentivos à aquisição de veículos eléctricos, sobretudo por não conseguirem recuperar o IVA, o cenário muda radicalmente de figura, o que leva a concluir que a Tesla vende acima de tudo a empresas. Para os clientes particulares, o eléctrico mais procurado é o Dacia Spring, que é igualmente o mais barato do mercado.

A 2.ª posição no ranking pertence ao BMW i4, com o 3.º lugar a estar na posse do Renault Mégane E-Tech. O Volvo XC40 Recharge e o Audi Q4 e-tron encerram o grupo dos cinco primeiros. A tabela prossegue com o Toyota bZ4X, VW ID.3, Nissan Leaf, Cupra Born e Peugeot e-208, com o top 15 a incluir ainda os Volvo C40, Mini Cooper SE, Mazda MX-30, Jeep Avenger e Peugeot e-2008.