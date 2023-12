Nunca se vai saber o que teria acontecido se o árbitro do Portimonense-Sporting, Manuel Oliveira, tem assinalado pontapé de canto num lance à entrada dos dez minutos finais em que Hélio Varela se desmarcou e obrigou Eduardo Quaresma a cortar. A bola rechaçou no central dos leões antes de sair pela linha de fundo, mas, por lapso, o juiz marcou pontapé de baliza. Na jogada seguinte, Paulinho fez o 1-2 que valeu o triunfo ao clube de Alvalade.

“Há dois momentos chatos. Obviamente, todos nós podemos errar, somos humanos, mas discordo do amarelo ao Neto no primeiro tempo, parece-me que é lance para vermelho, atinge brutalmente o nosso Gonçalo na zona do joelho. O lance que antecede o [segundo] golo, é claramente canto. Pena que quatro pessoas no terreno e o VAR não tenham visto. Aliás, o Manuel [Oliveira] já me confirmou que sabe que é canto e que errou. É pena, fica esse lamento. Óbvio que nós depois não reagimos bem a defender aquele lance. Temos a nossa responsabilidade”, revelou o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, no final do encontro.

Alheio a esse facto, o Sporting somou mais três pontos, alcançando os 37, e regressou à liderança que tinha perdido no decorrer da jornada, à condição, para o Benfica. “É sempre bom porque ganhámos, mantemos o nosso lugar, mas não significa nada em termos do que vai acontecer no fim do campeonato. Queremos esta sensação de só pensarmos no nosso jogo para mantermos o nosso lugar. Uma noite difícil, mas saborosa”, adiantou o treinador que vai passar o ano no primeiro lugar do campeonato, Rúben Amorim.

“Sabíamos que ia ser um jogo difícil, o Portimonense tapou todos os espaços, jogámos num quarto de campo”, continuou o técnico verde e branco. “Controlámos bem o jogo. Entrámos bem. Houve ali uma altura da primeira parte em que lançámos os ataque com a equipa muito longa e a começámos a perder as segundas bolas. Foi a única fase em que senti que o jogo não estava controlado, mas é sempre difícil contra uma equipa muito forte, alta, com um número muito grande [de jogadores em frente à área], não dá para ir pelo chão. Tínhamos dois avançados para tentar cruzar, mas os centrais e os laterais do Portimonense são muito altos. Portanto, foi uma estratégia contra a outra, mas, quanto a mim, ganhou a melhor equipa em campo. Sofremos duas transições quando o jogo estava empatado e o Antonio [Adán] salvou-nos”.

Rúben Amorim disse ainda que Pedro Gonçalves, após ter saído lesionado, vai ter que ser analisado pelo departamento médico para se saber se o jogador pode contribuir na estreia em 2024 contra o Estoril Praia. “O Pote teve um problema no pé, vamos fazer uma avaliação”.