O Al Nassr partia como favorito no último encontro do ano civil, esperava-se ainda assim maior equilíbrio na deslocação ao terreno do surpreendente Al Taawon. Não aconteceu. Os visitados até começaram na frente do marcador na recarga a uma grande penalidade mas o intervalo chegou já com a reviravolta feita e o segundo tempo serviu apenas para chegar à goleada. Marcou Brozovic, marcou Laporte, marcou Otávio, faltava só o golo de Ronaldo. Tardou mas, mesmo nos descontos, chegou. E o avançado português que já era o melhor marcador do ano à frente de Harry Kane, Erling Haaland e Klylian Mbappé chegou ainda aos 54 golos em 2023, naquele que foi o 35.º golo noutros tantos encontros esta temporada de 2023/24 em… 35 encontros.

Logo após o jogo, e antes da partida para a Madeira onde vai passar o fim do ano com a família, Ronaldo comentou não só a vitória como o rendimento que conseguiu após uma saída conturbada do Manchester United e um Mundial aquém das expetativas. “Estou muito feliz. Foi um bom ano para mim, coletivamente e individualmente. Marquei muitos golos, ajudei imenso a equipa, tal como ajudei a Seleção. Estou orgulhoso. Vou continuar. Sinto-me bem e feliz. No próximo ano vou tentar fazer tudo de novo”, destacou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

38-year-old Cristiano Ronaldo is still on top in 2023 ???? pic.twitter.com/SoyjjZcOZv — B/R Football (@brfootball) December 30, 2023

795TH VICTORY FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO. MOST IN HISTORY. pic.twitter.com/cG2OeOLb5f — CristianoXtra (@CristianoXtra_) December 30, 2023

“Sucesso da Arábia Saudita? Também estou feliz com isso porque começou comigo, pela decisão que tomei. Ninguém acreditava no que disse mas isso está no passado. O mais importante é a Liga crescer. Os jogadores querem vir para cá, porque sabem que a Liga é competitiva. O mundo todo vê a nossa Liga. É bom, estou feliz. Quero continuar. Espero que, se outros grandes jogadores quiserem vir, serão bem-vindos. Segredo para o meu rendimento? Trabalho duro, dedicação. Quero agradecer aos meus companheiros, não seria possível sem eles, e aos adeptos, porque seguem-nos para todo o lado. E quero continuar”, acrescentou.

A felicidade do jogador que está a pouco mais de um mês de fazer 39 anos era bem visível no final da partida, já depois de, através das redes sociais, ter colocado em causa uma lista feita pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) que não o colocou no top 10 (Erling Haaland ficou em primeiro, Bernardo Silva foi o único representante nacional com a nona posição). E para que não existissem mesmo dúvidas, Ronaldo deixou mais uma mensagem na sua conta oficial do Instagram, quase numa espécie de aviso em relação aos próximos passos que tomará na carreira: “”54, eu direi quando acabar”.