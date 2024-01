Os chefes da equipa de Medicina Interna do Hospital de Cascais e os assistentes hospitalares com funções de chefes de balcão demitiram-se em bloco numa carta enviada esta segunda-feira ao conselho de administração. A notícia é avançada pela CNN Portugal.

Na carta, os profissionais de saúde consideram que “está em causa a qualidade da atividade assistencial prestada e a segurança dos doentes” e criticam que o rácio médico-doente no Serviço de Observação seja superior ao previsto nos regulamentos e à capacidade do serviço.

Segundo a estação televisiva, os profissionais dizem que assistem “de forma progressiva” a uma “degradação das condições de segurança dos doentes admitidos no Serviço de Urgência Geral”. E apontam a “ausência grave de capacidade de resposta aos doentes que recorrem ao Balcão de Medicina, com um impacto completamente disruptivo na atividade do Chefe de Equipa e restantes elementos”.

Os assistentes hospitalares também se queixam da “escassez de condições materiais”, como macas.