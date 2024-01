Marcelo Rebelo de Sousa abriu o ano sem colocar linhas vermelhas a futuras soluções governativas, o que o deixa mais livre para as decisões que terá de tomar após as legislativas de 10 de março. Na Mensagem de Ano Novo, o Presidente da República nem falou das bandeiras que sempre teve em Belém (como garantir a “estabilidade” governativa), optando por dizer que “2024 irá ser, largamente, aquilo que os votantes, em democracia, quiserem.” O Presidente quis também voltar a deixar claro que na base de novas eleições está uma decisão “pessoal” de António Costa.

Sobre as legislativas, o chefe de Estado faz questão de responsabilizar os eleitores por aquilo que for o futuro da governação do país — o que lhe retira, ao mesmo tempo, responsabilidade sobre as soluções aritméticas que tiver de encaixar. Põe-se num papel de quase mero executante, em que o que conta é, apenas, o voto. Marcelo opta então por fazer um claro apelo ao voto quando diz que “o voto não é tudo, mas sem voto não há nem liberdade nem democracia”. E acrecenta: “A democracia nunca tem medo de dar a palavra ao povo e nisso se distingue da ditadura”.

O Presidente aproveitou ainda os 50 anos do 25 de Abril para lançar um novo ciclo, sempre numa lógica de apelo à consciência cívica dos eleitores: “O começo desses mais 50 anos é hoje, é agora, é já, na vossa decisão sobre o rumo que quereis para os Açores, para Portugal, para a Europa. Desde 1974, entre nós, é o povo e só o povo quem mais ordena, quem mais decide, a pensar no seu futuro, no futuro de Portugal”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.