Livre: "Não temos visto vontade do Governo para esta legislatura chegar ao fim"

Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre, considera que o Governo de Luís Montenegro está a ser “extremamente irresponsável” na forma como está a gerir a governação, sugerindo que mais parece já estar em campanha eleitoral e recusando a tese de que há negociações com os partidos da oposição.

Em entrevista no programa Vichyssoise, do Observador, a candidata defende que o Presidente da República tinha razão em trazer o tema das reparações históricas, ainda que considera que “não pode ser feito” numa “histeria” e de “forma pouco responsável”.

Relativamente ao cabeça de lista do Livre às europeias, que protagonizou umas eleições primárias polémicas, Isabel Mendes Lopes desviou-se de comentários individuais, lembrou que o objetivo deste modelo é a construção de uma lista (e não o voto único que levou à vitória de Francisco Paupério) e elogiou apenas a lista como um todo. Para futuro, admite “melhorar”, garantindo que o formato de primárias abertas à sociedade tem sofrido alterações ao longo dos últimos anos.

[Ouça aqui a Vichyssoise com Isabel Mendes Lopes]

“Primárias? É uma experiência de contínuo crescimento”

Como é que o Livre poderá dizer que avança unido para estas eleições europeias e para este congresso? Se aprovou a lista de candidatos às europeias com 13 votos a favor, 18 abstenções e 6 votos contra, não é um sinal preocupante?

O Livre parte para estas eleições europeias como sempre parte para qualquer eleição, com muita vontade de mudar a política, neste caso, europeia. Estamos num momento crítico para a União Europeia, em que assistimos ao crescimento de movimentos populistas, autoritários, e que usam as instituições para as minar por dentro, e isso está a acontecer também ao nível da União Europeia. E, portanto, nós sabemos que o Livre e os partidos verdes europeus têm um papel muito importante para o combate a este crescimento de movimentos autoritários.

Internamente, a eleição não se pode dizer que tenha sido um grande sucesso: 13 votos a favor, 18 abstenções e 6 contra.

Todo o processo das primárias seguiu os processos democráticos do Livre.

Houve acusações de “chapeladas” no interior do partido.

E depois passaram pelos órgãos e os órgãos decidiram e já temos o assunto arrumado e estamos em campanha. Temos uma lista muito boa, vamos discutir no nosso congresso o programa que vamos levar para as eleições europeias, que feito de forma muito participada, com contribuições não só dos membros e apoiantes do Livre, mas também da sociedade civil. E, portanto, temos a certeza que vamos partir com o programa mais forte para estas eleições europeias, mas também com a lista mais forte para estas eleições europeias.

Portanto, estas questões internas estão ultrapassadas, é isso?

Sim, o nosso foco agora são as eleições. Não só as eleições das europeias, também as eleições da Madeira, porque nós estamos numa dupla campanha neste momento.

E para o futuro este modelo das primárias deve ser alterado ou deve terminar?

O modelo das primárias tem vindo a ser afinado desde o início do Livre e, de forma geral, a experiência com as primárias tem sido boa.

Esta não foi?

Não posso dizer que foi uma experiência má, é uma experiência de contínuo crescimento. As primárias trazem a possibilidade de qualquer pessoa, dentro ou fora do Livre, se poder propor a ser candidato nas eleições e isso é uma abertura à sociedade. Portanto, mesmo uma pessoa que não seja militante do partido pode ser candidato pelo partido.

E Francisco Paupério instrumentalizou essa abertura de espírito do Livre?

Aqui estou a falar de quem se pode candidatar. Isso é uma parte das primárias que é muito importante. E depois há outra parte que é as pessoas podem participar na escolha dos candidatos. O objetivo das primárias é que não seja uma direção do partido a escolher os seus candidatos, que seja todo o partido e as pessoas que se reveem nos ideais e nos princípios do partido. E isso, de forma geral, tem corrido muito bem. Temos tido candidatos que vêm da sociedade civil, que são absolutamente maravilhosos e pessoas com imenso valor

e que depois até muitas vezes acabam por se juntar ao Livre já depois de terem sido candidatos. E, portanto, também é assim que temos crescido.

Mas porquê é que diz que, de forma geral, tem corrido bem. Alguma coisa desta vez não correu bem?

Porque há sempre coisas a afinar.

A questão é que o processo podia ter sido interrompido e teve de ser o Conselho de Jurisdição a voltar atrás com aquilo que a Comissão de Eleições tinha proposto. Por isso, não foi um processo propriamente normal.

Não foi um processo normal, mas foi um processo normal no sentido em que todos os órgãos funcionaram dentro da sua normalidade. Ou seja, o processo foi lançado, a Comissão Eleitoral identifica um padrão anormal que não tem histórico neste tipo de processos, atua e depois o Conselho de Jurisdição, também dentro das suas competências, atua novamente. Mas isto faz parte da democracia. Os órgãos fazem parte da democracia e foi assim que chegámos aqui.

Agora com Francisco Paupério chegaram ao melhor cabeça de lista que podiam ter?

Nós temos uma lista que é muito rica e muito boa. Temos candidatos muito fortes para estas eleições europeias e há uma coisa que para nós é muito clara: as primárias não são uma competição pelo cabeça de lista, são primárias para construir uma lista.

Mas é naturalmente importante, até porque o cabeça de lista é sempre a pessoa que tem mais visibilidade, a pessoa que os eleitores ouvem.

Claro. Sim, mas vemos sempre as primárias como a construção de uma lista. E sim, estou muito contente com a lista que temos. Agora, à medida que o partido for crescendo e que em cada processo há sempre coisas a afinar, saímos sempre de umas primárias a identificar os aspetos que vamos ter de melhorar para as primárias seguintes. E naturalmente vamos continuar a fazer isso. Tivemos as primárias para as europeias, para as eleições da Madeira. Tivemos as primárias para as legislativas do dia 10 de março e, portanto, todos esses processos vão ser alvo de escrutínio e vamos melhorar para as próximas primárias.

“Seria muito bom termos um deputado e uma deputada em Bruxelas”

Se nestas eleições europeias só conseguirem eleger um eurodeputado, é um mau resultado?

Nós gostávamos muito de eleger mais eurodeputados.

Dois.

Mas seria muito bom termos um deputado e uma deputada no Parlamento Europeu, porque nós consideramos que essencial que os partidos verdes europeus tenham uma força grande no Parlamento Europeu. Mas ficaremos muito contentes com qualquer eleição.

Celebrarão sempre desde que elejam para o Parlamento Europeu?

Sim, claro.

No plano nacional, que balanço é que faz daquela frente esquerda que o Bloco de Esquerda tentou organizar a seguir às eleições. O que é que saiu de concreto dessas reuniões?

Saiu é um processo que se trabalha todos os dias, vamos conversando, vamos articulando com os outros partidos à esquerda.

Têm tido muito contacto com os outros partidos à esquerda no Parlamento?

No Parlamento temos [contacto] diariamente. Agora, temos de conseguir aprofundar, de criar também os mecanismos para que o país perceba que existe uma alternativa que é a alternativa mais estável, que é uma alternativa de futuro e que é a alternativa que traz as soluções e que é esta alternativa progressista e ecologista, onde o Livre estará sempre incluído e que é uma oposição a esta confusão que se vê que tem sido esta governação do PSD e CDS.

Mas há propostas conjuntas que possam avançar, por exemplo?

Há várias propostas que têm sido apresentadas pelos vários partidos e vamos conversando. Podemos apresentar algumas propostas em conjunto ou apresentar propostas semelhantes e depois trabalhá-las em conjunto.

Alguma prioridade que lhe ocorra para os próximos tempos em que possam estar alinhados?

Nesta configuração que nós temos no Parlamento é muito complicado porque sabemos que depois do lado do Governo não há vontade de implementar as propostas. Mas, na verdade, depois o que tem acontecido é que há várias propostas que têm sido aprovadas apesar do voto contra do PSD. E, portanto, também aí vamos mostrando qual é que poderia ser a alternativa. Há questões que, para o Livre, são essenciais estarem incluídas numa governação progressista que nós queremos mostrar como alternativa, como o aumento de rendimentos, o aumento de salários, a de redução do horário de trabalho, nomeadamente a continuação da experiência da semana de quatro dias, porque todos temos direito a mais tempo para nós e é um dos grandes problemas em Portugal. Nós temos muito pouco tempo para nós, há pessoas que nem sequer conseguem ver os filhos no dia a dia e isso traz problemas de saúde mental gigantes. Estamos num momento de evolução tecnológica e temos de usar a evolução tecnológica a nosso favor para melhorar o nosso dia a dia. Também a questão do tempo associada à questão do aumento do rendimento é uma prioridade.