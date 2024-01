A primeira Estrutura de Acolhimento Temporário para Imigrantes no concelho de Leiria, criada na semana passada, em Carvide, já recebeu as primeiras pessoas, disse esta quarta-feira à agência Lusa o presidente do Centro de Assistência Paroquial local.

“No domingo de madrugada, chegaram cinco pessoas, dois adultos e três menores”, afirmou o padre Sérgio Fernandes, adiantando tratar-se de uma família africana.

A estrutura resulta de um protocolo entre a Segurança Social, que financia, e o Centro de Assistência Paroquial de Carvide, na União das Freguesias de Monte Real e Carvide, celebrado na semana passada.

“Faz parte também da nossa matriz cristã dar resposta às necessidades das populações que fazem parte do nosso território, mas também de todas as pessoas que precisam da nossa ajuda”, adiantou o sacerdote, referindo que foi o Centro Distrital de Leiria da Segurança Social que propôs a iniciativa.

Segundo o presidente, a Estrutura de Acolhimento Temporário para Imigrantes funciona numa “casa residencial autónoma do centro paroquial, mas no perímetro destas instalações”.

“Para já, a capacidade é de seis pessoas, com possibilidade de alargar para 12 pessoas”, declarou, explicando que o Centro de Assistência Paroquial investiu cerca de quatro mil euros no espaço, em “mobiliário e artigos para dar conforto à casa”.

Além das instalações, o Centro de Assistência Paroquial fornece alimentação e roupa lavada aos imigrantes.

A instituição dispõe ainda das valências de centro de dia e centro de apoio domiciliário, apoiando na primeira 16 pessoas e na segunda cerca de 30.

Ao nível da infância, tem creche, atividades de tempos livres e pré-escolar, frequentados por 125 crianças.

De acordo com o diretor do Centro Distrital de Leiria da Segurança Social, João Paulo Pedrosa, existem também no distrito estruturas de Acolhimento Temporário para Imigrantes em Peniche, Ansião, Caldas da Rainha, Alcobaça e Nazaré, com capacidade para cerca de 80 pessoas no total, sendo que brevemente vai abrir outra em Óbidos.