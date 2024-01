Quase 11 anos após ter matado a tiro a namorada, Reeva Steenkamp, o ex-atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius saiu em liberdade condicional, avança a BBC. A decisão tinha sido anunciada pelo tribunal de Pretória, na África do Sul em novembro de 2023 e cumpriu-se esta sexta-feira.

Oscar Pistorius deixa a prisão depois de cumprir sete anos da pena de 13 anos e cinco meses a que tinha sido condenado em 2015 por homícidio.

Até que a sentença acabe em 2029, o atleta irá viver em condições restritas, sujeito a programas sobre violência de género e como controlar comportamentos agressivos, refere a BBC.

Segundo a lei sul-africana, todos os condenados têm direito a ser avaliados para sair em liberdade condicional depois de servirem metade da pena. Na verdade, o ex-campeão paralímpico esteve na cadeia desde 2014.

Em 2012, Oscar Pistorius começou a namorar com Reeva Steenkamp e em fevereiro de 2013, no Dia dos Namorados, o atleta disparou quatro vezes através da porta da casa de banho, que estava trancada, e matou a namorada. Em 2014, no final de um julgamento muito mediático, o sul-africano foi condenado a cinco anos de prisão por homicídio involuntário. Em 2015, depois de um recurso da defesa da família de Steenkamp, Pistorius viu confirmada a sua condenação por homícidio com uma pena de prisão de 13 anos e cinco meses.