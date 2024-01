Já era mais do que certo, tornou-se um facto quando apareceu no Aeroporto Humberto Delgado ao lado de Rui Pedro Braz, ficou oficial nas últimas horas desta quinta-feira: Marcos Leonardo, avançado brasileiro de 20 anos que estava no Santos, é reforço do Benfica e opção para Roger Schmidt já na atual temporada.

Os encarnados confirmaram a contratação do jogador através das redes sociais, indicando que Marcos Leonardo vai jogar com o número 36 nas costas e divulgando fotografias onde surge acompanhado por Rui Costa a conhecer o Estádio da Luz. No comunicado enviado à CMVM, o Benfica referiu que o avançado custou 18 milhões de euros — valor fixo, sem cláusulas por objetivos — e que o Santos reservou 10% de mais-valia de uma futura venda.

Marcos Leonardo, que é internacional Sub-20 pelo Brasil, assinou por cinco temporadas e meia, até junho de 2029, e ficou com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, igual à de Orkun Kökçü, médio turco contratado ao Feyenoord por 25 milhões de euros no passado verão. Na primeira entrevista como jogador encarnado, à BTV, o jovem avançado garantiu estar “muito feliz”.

“Fico muito feliz por o Benfica me ter escolhido e também por ter escolhido o Benfica. É um grande clube de Portugal. Muitos jogadores brasileiros já deram certo aqui, como o Jonas, por exemplo. Espero repetir o feito deles, fazer muitos golos, ajudar a equipa e ganhar muitos títulos”, explicou Marcos Leonardo, que revelou ainda que tem a capacidade de jogar com os dois pés.

“Desde criança que treinei com os dois pés, a rematar de pé direito e de pé esquerdo. O meu pai ajudou-me bastante no trabalho fora do campo e isso contribuiu bastante para eu chegar até aqui hoje”, atirou. “Chego com muita humildade, quero trabalhar, ajudar a equipa e todo o staff e fazer muitos golos, ajudar com assistências e contribuir da melhor forma possível. Quando entrei no estádio fiquei encantado. É um estádio lindo, perfeito”, terminou.

Com apenas 20 anos, Marcos Leonardo realizou toda a formação no Santos e estreou-se na equipa principal dos brasileiros em agosto de 2020. Na época passada, apesar da inédita despromoção do clube ao segundo escalão, marcou 21 golos ao longo de 49 jogos em todas as competições — algo que lhe valeu a convocatória para o Mundial Sub-20, onde conquistou a Bota de Ouro ao marcar cinco golos na caminhada do Brasil até aos quartos de final.