O Casa Pia impôs esta segunda-feira ao Moreirense a primeira derrota em quase quatro meses na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 4-1 em Moreira de Cónegos, no jogo que encerrou a 16.ª jornada.

Matheus Aias (14 minutos) adiantou os minhotos, mas Yuki Soma (18), Felippe Cardoso (26 e 56) e João Nunes (39) asseguraram o triunfo dos lisboetas, que subiram ao oitavo lugar, com 19 pontos, em igualdade com o Famalicão, nono.

Já o Moreirense, que sofreu o desaire mais pesado da temporada, viu chegar ao fim uma série de 10 jogos sem perder no campeonato, que durava desde setembro do ano passado, e mantém-se no sexto posto, com 26 pontos, a quatro do Vitória de Guimarães, quinto, que nesta ronda empatou com o Sporting de Braga.