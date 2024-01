As urgências do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, estão encerradas desde as 20h desta sexta-feira até, pelo menos, às 8h deste sábado. A informação foi avançada pela RTP3, que indica que o fecho se deve à falta de médicos.

Neste momento, há nas urgências dessa unidade hospitalar apenas um médico a atender os pacientes que já tinham passado pela triagem, antes da hora do fecho. Os restantes, bem como aqueles que tiverem entretanto uma emergência, serão encaminhados pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para outros hospitais da região de Lisboa.

Em declarações à RTP3, Luís Martins, comandante dos Bombeiros Voluntários de Camarate, disse que “infelizmente já é habitual” existirem constrangimentos como este. “Obriga-nos a reformular toda a nossa gestão. Compromete toda a operação de socorro. Quem de direito tem de tomar medidas urgentemente”, acrescentou, mostrando-se “muito preocupado” com a situação.