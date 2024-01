“Desde que começaram as obras aqui, realmente, há muitas vezes supressão dos autocarros.” Quem o diz é Mariana Oliveira. Médica, residente na zona da Boavista e utilizadora de transportes públicos, a quem já aconteceu ficar uma hora à espera de autocarro porque “eles simplesmente não aparecem.”

A partir desta segunda e até quarta-feira, as ruas de Pedro Hispano e Tenente Valadim estão em obras devido aos trabalhos para a nova linha de metrobus. O trânsito está condicionado, sendo possível circularem apenas numa faixa. Também não é possível estacionar no troço da rua Tenente Valadim.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto informa que este corte é feito “de modo a garantir todas as condições de segurança e mobilidade de pessoas e veículos.

Mariana Oliveira reconhece a relevância da obra para o futuro da cidade mas não nega o transtorno que está a causar no presente. Os motoristas e os comerciantes também consideram a obra importante, mas todos sentem os constrangimentos.

Jorge Morgado, diretor de comunicação da Metro do Porto, recomenda que os condutores usem as ruas paralelas, como alternativa para fugir ao trânsito até quarta-feira.

A Avenida Marechal Gomes da Costa também está em obras por causa do metrobus. Jorge Morgado espera que os trabalhos terminem no início deste verão, entre junho e julho. As obras já duram há um ano.

Este novo serviço da Metro do Porto ligará a Casa da Música à Praça do Império em 12 minutos, e à Anémona em 17 minutos.

A Câmara Municipal espera conseguir retirar mais de 4 milhões de carros das ruas por ano com o metrobus.