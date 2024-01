O processo de candidatura de Vila Viçosa, no distrito de Évora, a Património Mundial pela UNESCO foi entregue esta segunda-feira pelos promotores na comissão nacional daquele organismo, em Lisboa, revelou o presidente da câmara municipal.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Vila Viçosa, Inácio Esperança, indicou que os dossiês de candidatura foram entregues esta tarde na Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

“Agora, segue-se um período em que esta comissão vai analisar” a candidatura, assinalou o autarca, prevendo que, em dezembro deste ano, seja tomada “a decisão final sobre o envio ou não” do processo para o comité internacional da UNESCO, em Paris.

Inácio Esperança assinalou que o processo de candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial é constituído por três dossiês, nomeadamente um com a candidatura, outro formado pelos textos históricos e o terceiro composto pelo plano de gestão.

“Achamos que vai ter sucesso, até porque, desta vez, a candidatura não tem apenas como promotor o município de Vila Viçosa e esta é uma diferença significativa relativamente à que tinha sido entregue em 2021”, referiu.

O autarca, que cumpre o primeiro mandato após ser eleito nas eleições autárquicas de 2021, lembrou que a candidatura foi reformulada depois de a anterior versão ter sido reprovada pela comissão nacional do organismo.

“Chegámos à câmara em 18 de novembro de 2021 e, no início de dezembro [desse ano], recebemos a informação de que o processo não seguiria para Paris e que tinha de ser reformulado. Iniciámos, desde logo, a reformulação com a ajuda da extinta Direção Regional de Cultura do Alentejo e também com uma nova equipa liderada pelo arquiteto Nuno Lopes”, recordou.

Desta vez, sublinhou Inácio Esperança, o processo junta, além da autarquia, a Fundação Casa de Bragança, proprietária de património na vila alentejana como o Paço Ducal.

“Com o envolvimento que fizemos com outras instituições, população e proprietários, esperamos conseguir uma adesão muito forte aos objetivos da candidatura que permita à UNESCO classificar Vila Viçosa como Património da Humanidade”, frisou.

Segundo o autarca, a candidatura tem como título “Vila Viçosa: Sede Ducal” e como elementos-chave “a coroação de Nossa Senhora da Conceição como Padroeira de Portugal e a vivência em torno da Tapada Real e do Paço Ducal de Vila Viçosa”.

O processo de candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial começou a ser preparado em 2001.