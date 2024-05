Em atualização

O Ministério Público pediu uma pena “não inferior” a 9 anos de prisão para Manuel Pinho, durante as alegações finais do processo EDP, mas a defesa do antigo ministro da Economia garante que “a versão do Ministério Público não tem, efetivamente, sustentação” e pediu esta quarta-feira a absolvição de todos os crimes — corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal — de que vem acusado.

As alegações finais de Ricardo Sá Fernandes, advogado de Manuel Pinho, começaram esta terça-feira de manhã e foram precisas mais de seis horas para desmontar a acusação. No final, e na presença de Alexandra Pinho e de Manuel Pinho, esta quarta-feira de manhã, a defesa sintetizou as ideias: “espero justiça”. ” Não foi feita prova de que os recebimentos foram indevidos”, acrescentou Sá Fernandes, sobre os pagamentos do BES a Manuel Pinho.

A última parte das alegações ficou reservada, sobretudo, para o crime de fraude fiscal, relacionado com a falta de pagamento de impostos em 2011 e 2012. Para o Ministério Público, é claro que o antigo ministro não declarou os rendimentos pagos pelo Grupo Espírito Santo (GES) para que os mesmos fossem ocultados. A defesa de Pinho tem, no entanto, uma explicação, apesar de admitir que foi praticado o crime de fraude fiscal — o único crime que, aliás, reconhece. “Fez as declarações de substituição a 30 de maio [de 2013] e pagou os impostos respetivos em relação a 2011 e a 2012. Sobre os crimes de 2012, ele regularizou a situação dentro do prazo. Em relação a 2011, existe crime. Mas deve ser punido? Se ele regularizou isto sem haver nenhum processo, a nossa resposta é não, não deve ser punido”, explicou.

Já sobre o crime de branqueamento, rejeitado por completo pela defesa de Pinho, Sá Fernandes explicou, como já tinha feito anteriormente, que este crime só pode existir se for praticado o crime de corrupção. Não existindo, nas palavras de Manuel Pinho, o crime de corrupção, então a defesa entende que não deve ser considerado o crime de branqueamento de capitais.

“Esta acusação é uma gralha”

Depois das alegações finais da defesa de Manuel Pinho, e sem intervalo, Manuel Magalhães e Silva, advogado de Alexandra Pinho, levantou-se para atacar a acusação do Ministério Público, seguindo assim a linha da defesa o ex-ministro. “Esta acusação é uma gralha”, começou por dizer, dirigindo-se ao procurador Rui Batista.

“Para já, é um texto de mau gosto, é uma coisa feia. Criar uma situação em que se pretende fazer prova de determinado factos com uma coisa que é indigna da inteligência jurídica é efetivamente grave”, acrescentou, antes de falar sobre os dois crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais de que Alexandra Pinho está acusada. Magalhães e Silva diz não existirem provas de que Alexandra Pinho teve conhecimento de qualquer pacto corruptivo. “Se [o Ministério Público] não sabe, se não tem conhecimento dos factos, estou muito confiante de que absolvam Alexandra Pinho.”

Esta segunda-feira, no primeiro dia de alegações finais, o Ministério Público pediu, além da condenação de Manuel Pinho, uma pena de prisão entre 6 e 7 anos para Ricardo Salgado pelos crimes de corrupção e branqueamento e de quatro anos para Alexandra Pinho pelos crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal. De acordo com a acusação deduzida pelo MP, Manuel Pinho está acusado de dois crimes de corrupção passiva, um deles para ato ilícito, um crime de branqueamento de capitais e outro crime de fraude fiscal e o tribunal decidiu manter todos os crimes, tal como constam na acusação. Sobre Alexandra Pinho recaem os crimes de branqueamento de capitais e de fraude fiscal — os dois em co-autoria material, em concurso efetivo, com o ex-marido. E Ricardo Salgado chegou a julgamento por dois crimes de corrupção ativa e um crime de branqueamento de capitais.

Segundo o Ministério Público, Manuel Pinho terá sido corrompido por Ricardo Salgado, na altura em que era o responsável pela pasta da Economia no Governo de José Sócrates, e terá recebido uma avença mensal de 14.963,94 euros através da sociedade offshore Espírito Santo Enterprises — o conhecido saco azul do Grupo Espírito Santo (GES). No total, o antigo ministro da Economia terá recebido um total de 3,9 milhões de euros do GES e Ricardo Salgado terá dado ordem para efetuar esses pagamentos. O objetivo do ex-líder do BES seria favorecer, alegadamente, o grupo da família, nomeadamente na aprovação das herdades da Comporta e do Pinheirinho como “Projeto de Interesse Nacional”.