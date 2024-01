Em atualização

Suspeitas da alegada prática dos crimes de prevaricação, abuso de poder e falsificação de documento levaram inspetores da Polícia Judiciária à sede do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), em Lisboa. Estão em causa alegadas violações na contratação pública, como a CNN Portugal avançou, mas também a contratação de funcionários para a entidade que trata dos atos de emergência médica em todo o país.

Além de buscas na sede nacional do INEM, estão ainda a decorrer diligências semelhantes em diversas instalações do INEM no Grande Porto, como no Porto e em Vila Nova de Gaia.

O processo criminal pertence ao Departamento Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto e os inspetores da PJ da Unidade Nacional de Combate à Corrupção estão a prestar apoio, realizando as buscas na sede do INEM.