Algures durante A Zona de Interesse existirá um momento em que as preocupações dos Höss se alinham com as de qualquer outra família em 2024. Poderá ser logo no início, quando Hedwig (interpretada por Sandra Hüller) se mostra muito contente com a canoa que vai oferecer ao marido no aniversário deste (usou “os contactos”, diz ela); ou quando Rudolf (Christian Friedel) desliga as luzes de casa à noite e encontra umas das filhas com problemas em adormecer e vai para o quarto dela para lhe ler uma história; ou no momento em que, novamente Hedwig, fala orgulhosa à mãe do pequeno paraíso que construiu.

Cedo ou tarde, este paralelismo vai acontecer, para mostrar que, sejam quais forem as circunstâncias, a banalidade existe e repete-se; que, independentemente do cenário, as preocupações privadas normalizam os indivíduos. E o cenário em A Zona de Interesse é a casa dos Höss, ao lado do campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial.

Os Höss existiram mesmo. Rudolf foi um oficial nazi, o comandante que mais tempo esteve ao serviço em Auschwitz; a casa também existe, mesmo ao lado do campo e, podemos imaginar, que os sonhos de futuro de Rudolf e Hedwig também terão existido (ideia manifestada pela quase ausência de referências à guerra). A Zona de Interesse, quarto filme do britânico Jonathan Glazer, é baseado muito livremente no romance homónimo de Martin Amis (no livro, Höss nunca é referido pelo nome). Tal como o anterior filme, Debaixo de Pele, o realizador andou muitos anos em volta da obra. Se, no caso de Debaixo de Pele, também uma adaptação muito livre de um romance homónimo (de Michel Faber), parte da demora passou pelo processo de mostrar Scarlett Johansson como uma alienígena a estudar os humanos, no caso de A Zona de Interesse, o dilema esteve no malabarismo de transmitir aquele momento, aquela realidade, como algo simples e familiar. Esse é o maior choque de A Zona de Interesse: o modo como aquela normalidade se torna tangível e se percebe tão facilmente, sem precisar de justificações.

