Durante décadas, o futuro árido e apocalíptico da ficção cientifica distópica era causado, essencialmente, por uma de duas razões. Por um lado, pela inevitável supremacia de máquinas, droides ou robots, com maior ou menor propensão para acabarem a chorar à chuva. Por outro, pela escassez de bens essenciais num mundo destruído pelo Homem, podendo esses bens ser água, combustível ou até a própria atmosfera. Em comum, a tentativa de causarem no espetador a angústia do plausível: e se, um dia, isto acontecer mesmo? The Kitchen, incursão britânica de baixo orçamento nesta corrente de filmes (e que se estreia esta sexta-feira, dia 19, na Netflix), tem logo na sua premissa um fantasma que paira já de modo bem mais concretizado: e se, um dia, só mesmo os ultra ricos que escapam à gentrificação pudessem ter uma casa, sendo o resto enxotado para uma espécie de prédios devolutos convertidos em favelas?

Não é, portanto, à toa que o futuro de The Kitchen esteja já mesmo ali ao virar da esquina. Estamos na Londres de 2040, onde tomar duche é um exercício de falta de água e de falta de privacidade, num sistema de racionamento de uma casa de banho única para dezenas de almas. O Estado Social não existe e a segregação de classes não é um conceito abstrato. Quem não tem a sorte de conseguir passar pelo jogo de tabuleiro de regras apertadas que é arranjar uma casa resigna-se então em partilhar prédios sem condições, como é o caso do arranha-céus esburacado e remendado The Kitchen, que dá nome ao filme.

[o trailer de “The Kitchen”:]

