O Tribunal de Contas (TdC) lança duras críticas à forma como as autoridades de saúde geriram a resposta à pandemia de Covid-19. Num relatório divulgado esta quinta-feira, e intitulado “Auditoria à testagem e rastreio de contactos no âmbito da resposta à pandemia COVID-19 por parte do Ministério da Saúde”, o TdC aponta falhas na vigilância epidemiológica da pandemia (que não permitiu um “adequado controlo” da mesma), critica a forma como o Ministério da Saúde definiu os preços dos testes (o que prejudicou a transparência e resultou num aumento da despesa pública) e sublinha que os níveis de testagem da população e a notificação dos testes positivos “nem sempre se revelaram oportunos e adequados”.

No que diz respeito às falhas na vigilância epidemiológica da pandemia, o Tribunal de Contas sublinha que os processos de testagem e rastreio de contactos “não foram eficazes para o seu adequado controlo, particularmente na incidência ocorrida no último trimestre de 2020 e nos primeiros meses de 2021″, isto é, numa fase em que a pandemia alastrava a grande velocidade e em que a mortalidade disparou, devido não só ao elevado número de infeções mas também à reduzida proteção imunológica da população — uma vez que as primeiras vacinas só começaram a ser administradas na última semana de 2020.

Processos de rastreio desadequados dificultaram controlo da pandemia

