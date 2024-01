Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito entre Israel e Hamas

Um protesto pela libertação da Palestina interrompeu, ainda que brevemente, o jogo do Open da Austrália que esta segunda-feira opôs o tenista alemão Alexander Zverev ao britânico Cameron Norrie na Margaret Court Arena.

A partida foi interrompida após uma mulher, que estava na plateia, ter atirado panfletos para o campo. “Libertem a Palestina” e “enquanto vocês estão a ver ténis, bombas caem em Gaza” são duas das mensagens que estavam num dos lados dos papéis. De acordo com a ESPN, a Austrália foi também acusada, enquanto aliada de Israel, de ser “cúmplice de crimes de guerra e genocídio”.

No outro lado dos panfletos estava impresso uma mapa da região que atualmente, desde o dia 7 de outubro, está em guerra. O jogo entre Alexander Zverev e Cameron Norrie, que o alemão viria a vencer, foi retomado depois de os apanha-bolas limparem o campo.

O The Times of Israel nota que a manifestante foi retirada da Margaret Court Arena pela equipa de segurança do Open da Austrália. A organização do evento disse estar a aguardar por mais informações antes de comentar o protesto.

No Open da Austrália, que viu o português Nuno Borges ser eliminado esta segunda-feira após não ter conseguido contrariar o favoritismo de Medvedev, tanto as bandeiras palestinianas como israelitas foram banidas devido ao conflito. Segundo a ESPN, o mesmo acontece com as bandeiras da Rússia e da Bielorrússia — mas não da Ucrânia — e de Taiwan.