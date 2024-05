Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa lamentou esta sexta-feira a morte do refém israelita de nacionalidade portuguesa Dror Or na Faixa de Gaza, apelando à libertação de todos os reféns e lembrando a urgência de um cessar-fogo.

O refém israelita de nacionalidade portuguesa Dror Or, detido na Faixa de Gaza desde os ataques do Hamas de 7 de outubro, foi declarado morto, anunciaram esta sexta-feira as autoridades israelitas e os familiares.

O Governo israelita adiantou, na sua conta oficial na rede social X, que Dror Or, raptado pelo Hamas em 7 de outubro, foi “assassinado e o seu corpo está detido em Gaza”, acrescentando que Alma, Noam e o seu irmão Yahli são agora órfãos.

We are heartbroken to share that Dror Or who was kidnapped by Hamas on October 7, had been confirmed as murdered and his body is being held in Gaza.

Dror’s wife Yonat was murdered on October 7.

His children Alma (13) and Noam (17) who were held hostage by Hamas and released in… pic.twitter.com/DkA06ndBnu

— Israel ישראל ???????? (@Israel) May 2, 2024