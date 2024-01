A final da Taça da Liga de futsal, que o Sporting venceu após bater o Benfica por 4-2 “vingando” a derrota no início da temporada na Supertaça, terminou com o habitual fair play entre adversários, guarda de honra feita por vencedores e vencidos e um ambiente são que nada teve a ver com a normal tensão de um dérbi. Ainda assim, e nesta decisão, houve um lance que acabou por marcar a partida e que provocou a revolta da equipa encarnada no final do encontro, não demorando também a tornar-se viral nas redes sociais.

Com 1.40 minutos por jogar, Alex Merlim apareceu numa situação de 2×0 em frente a Léo Gugiel, permitiu a defesa do guarda-redes encarnado que travou ainda a recarga de Wesley e falhou ainda mais uma tentativa. No meio da confusão que metia também Chishkala na zona da área descaído sobre a direita da quadra, o internacional italiano ficou no chão mas o Benfica seguiu para o ataque tentando aproveitar os menos de 90 segundos que restavam para chegar ao golo do empate que levasse a decisão para prolongamento. Foi aí que apareceu Taynan: o jogador que tinha bisado no encontro estava no banco de suplentes mas, vendo a inferioridade numérica dos leões pela lesão de Merlim, entrou em campo e pontapeou a bola que estava prestes a ser recebida por Jacaré num lance de potencial perigo. Começou então a confusão na quadra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O banco do Benfica saltou como uma “mola” em direção do banco do Sporting, com vários elementos a protestarem junto da equipa de arbitragem com a atitude do internacional pelo Cazaquistão e com ânimos muito exaltados que se foram alastrando também aos jogadores. Serenada (dentro do possível) a confusão, os árbitros foram rever as imagens (leões e encarnados tinham pedido antes o seu momento de revisão de VAR) e acabaram por admoestar Taynan com cartão amarelo, algo que voltou a provocar revolta junto do banco do Benfica. O esquerdino não voltou a entrar na quadra até ao final mas o gesto não foi esquecido, com o ex-internacional Ricardinho, atleta que mais vezes ganhou o prémio de melhor jogador de futsal do mundo, a deixar a pergunta “Isto acabou mesmo de acontecer na final da taça da liga entre Benfica-Sporting!?”.

#TaçadaLigaFutsal

Taynan entra em campo corta a bola e leva cartão amarelo. Lance bem ou mal ajuizado? pic.twitter.com/vO4odsKJSj — Zona Técnica Futsal (@ZTFutsal_Oficia) January 21, 2024

“Eu entre fazer o certo e aquilo que está mais perto para ganhar, eu faço o certo. É assim que falo para a minha equipa e educo o meus filhos. Temos de nos dedicar à formação e ao saber para sermos bons e melhores e não à chico espertice. Foi isso que me trouxe até aqui. Aquilo que se passou aqui foi uma vergonha. Estamos a falar de um lance, no melhor dérbi do mundo, que está a ser visto em tudo o mundo e nos últimos minutos, quando estamos a perder por um e à procura de marcar, e alguém que não devia sequer pertencer ao futsal, porque quem está capaz de fazer isto não está capaz de pertencer a este desporto, não é por acaso que já esteve 15 jogos castigado…”, começou por dizer Mário Silva, técnico dos encarnados.

“A identidade do futsal português, de seriedade, que ganha de forma certa e como o Sporting tem ganho muitas vezes de forma certa, mas hoje… Peço desculpa, não podemos deixar passar isto de forma clara e tem de ser penalizado. O que presenciei hoje é batota. A mensagem que passámos a futuros treinadores e ao mundo do futsal é que vale tudo para ganhar. No desporto, um dos resultados possíveis é a derrota e temos que a saber aceitar e conviver com ela. Esta derrota tem de ser analisada, porque senão o que vai acontecer é a chico espertície do povo latino português que vai começar a levar jogadores para o banco para travar contra-ataques”, prosseguiu o treinador na conferência de imprensa, entre mais críticas a Taynan.

“Isto é inadmissível. É inadmissível o que fizeram ao Benfica. Primeiro a atitude do atleta, que não é um atleta, é um vândalo. Segundo, pela decisão da equipa de arbitragem. Estamos a permitir que este tipo de situações possam ser recorrentes. O ano passado vencemos 4-1 e o jogo não foi para 4-1. Hoje merecíamos ganhar porque jogámos mais, mas o Sporting seria um digno e respeitoso vencedor, mas tem de ser da forma certa. Deixando sangue, suor e lágrimas, estamos disponíveis para perder, mas desta forma fica difícil andar da forma certa no desporto”, concluiu Mário Silva após a final na Póvoa de Varzim.

“O Sporting ganhou por causa desse lance? Porque aquele lance nem sequer ia dar uma situação de 4×3, por mais que quisessem ajuizar que naquele lance o Taynan poderia ser expulso, eventualmente. O Taynan era um jogador do banco, íamos continuar a jogar 4×4. Ganhámos 4-2, o Benfica perdeu por causa daquele lance? Foi por causa desse lance que o Sporting ganhou?”, questionou Nuno Dias, técnico dos leões.