O defesa português Tiago Djaló vai jogar na Juventus até junho de 2026, anunciou, esta segunda-feira, o líder da Liga italiana de futebol, que o contratou ao Lille, treinado pelo luso Paulo Fonseca.

Em comunicado, o clube de Turim dá conta do acordo com os franceses para contratar o português, “por uma verba de 3,6 milhões de euros, que será paga em três prestações no ano financeiro de 2024/25, além de uma verba adicional de 1,5 milhões”.

Além disso, há cláusulas por objetivos que serão devidas “mediante o cumprimento de certos pontos desportivos ou condicionantes”, que podem chegar a um máximo de 2,6 milhões de euros.

O contrato, adiantam os italianos, é válido até 30 de junho de 2026, e faz Djaló, de 23 anos, regressar a Itália, país em que jogou nos juniores do AC Milan, em 2018/19, quando deixou o clube de formação, o Sporting.

Sem se estrear na equipa principal dos leões e dos milaneses, foi o Lille que lhe abriu as portas do futebol sénior, mudando-se para os franceses em 2019/20, representando-os desde então para acumular 102 partidas (três golos).

O português, que já foi chamado à seleção ‘AA’ de Portugal mas ainda não jogou, costuma atuar como defesa-central e está de momento a voltar ao trabalho depois de uma lesão grave contraída ainda em 2022/23, uma rutura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, sem ter feito quaisquer jogos oficiais esta época.

De resto, foi no Lille que se sagrou campeão francês, em 2020/21, deixando agora de trabalhar às ordens de Paulo Fonseca, que conta no plantel com os compatriotas Tiago Santos e Ivan Cavaleiro. “Boa viagem, Tiago. Serás sempre um dos nossos campeões”, lembrou o clube francês, em comunicado.